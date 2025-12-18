4支部衛生營大量傷患應變演習 提升軍民醫療處置

政治中心／綜合報導美國政府再度宣布對台軍售，包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭續購在內，8項共計111億540萬美元，約新台幣3510億，我國總統府表達感謝，國防部也提到會在特別預算審議後，依程序辦理，但先前1.25兆國防特別預算在程序委員會被擋下，綠營呼籲在野理性，別阻撓國軍提升戰力。海馬士多管火箭系統，是我國陸軍重要地對地武器，如今也在美國最新對台軍售的清單中。川普政府再度宣布對台軍售，金額111億540萬美元，為2001年小布希政府以來第二高。（圖／民視新聞）美國政府在美東時間12月17日傍晚五點半，宣布軍售項目，包括海馬士、標槍反甲飛彈、拖式飛彈續購，增購M109A7自走砲、反裝甲型無人機飛彈、超級眼鏡蛇直升機零附件等，8案總額111億540萬美元，約新台幣3510億，美方已進行"知會國會"程序，可望於1個月後正式生效，這也是川普2.0對台最高額軍售，總統府表達感謝，提到美方依「台灣關係法」及「六項保證」，落實對台安全承諾，再次彰顯台美合作夥伴關係緊密，也充分顯示美國政府對我國防需求高度重視。川普政府再度宣布對台軍售，金額111億540萬美元，為2001年小布希政府以來第二高。（圖／民視新聞） 國防院國防戰略與資源所長 蘇紫雲：「最大的一個特色就是109A7的自走砲，那麼它是美國陸軍現役的裝備，那它最大的特色就是改用M2布萊德利底盤，具有更好的越野效能，除了跟美軍同步之外，也可以應用到未來的新的戰場的變化。」國防部副發言人 喬福駿：「(美方)持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，並快速建立強韌嚇阻戰力，發揮不對稱作戰優勢，是維持區域和平穩定基礎，國防部對美方的決定，表達誠摯的感謝。」表達感謝的同時，國防部也提到會在立院通過特別預算後，依程序辦理相關作業，但1.25兆特別預算，在程序委員會就被擋下，對美軍購還能順利嗎？立委(國) 羅智強：「還是呼籲賴清德總統趕快兌現，他到立法院針對重大國情報告，並接受質詢的這個莊嚴的，總統的承諾。」立委(民) 王定宇：「不管是年度的國防預算，或者是國防特別條例，都被擋在立法院審查的程序之外，我們希望藍白政黨能夠理解，安全跟國防是不分黨派的。」喊話再喊話，盼在野理性審議，別再阻擋國軍強化戰力。原文出處：美對台軍售8案共3510億台幣 川普回鍋白宮後金額最高 更多民視新聞報導黃國昌演講喊「看過我直播舉手」！下秒尷尬：哇這麼少？未來中配鼓吹武統重罰百萬？梁文傑表態了翁曉玲「被打臉」先生慘了？徐嶔煌加碼曬照網笑翻

