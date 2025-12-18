4支部衛生營大量傷患應變演習 提升軍民醫療處置
記者孫建屏／高雄報導
為提升軍民醫療體系應變機制與能力，陸軍4支部衛生營日前配合衛福部旗山醫院執行「114年大量傷患應變演習」，聯合演練緊急傷患處理，以驗證官兵救護技術與戰場傷患後送流程，充分展現醫勤部隊專業戰力。
演練過程中，官兵在接獲命令後，立即完成救護編組與器材整備，將受傷官兵送往旗山醫院，與急診室醫護人員進行傷情交接，官兵迅速確實執行各項狀況，使參演單位建立緊密鏈結，凝聚互助互信共識，以因應未來緊急重大事故發生，共同守護軍民健康與安全。
營長曾中校表示，大量傷患後送是國軍醫勤部隊平時訓練重點，此次配合旗山醫院大量傷患應變演習，除可驗證醫勤部隊與地區醫療單位鏈結應處機制，以利戰時能迅速結合民間醫療資源，提升戰傷救護能量。
陸軍4支部衛生營配合衛福部旗山醫院執行「114年大量傷患應變演習」，以因應未來緊急重大事故發生，共同守護軍民健康與安全。（4支部提供）
其他人也在看
川普2.0最大金額！美宣布3500億對台軍售
[NOWnews今日新聞]國防部今（18）日表示，美國政府於美東時間12月17日1730時，就國軍「台灣戰術網路(TTN)暨部隊覺知應用套件(TAK)」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 266
美國通知台灣逾3500億軍售案 規模歷來最大
台灣國防部18日表示，美國政府於美東時間17日17時許，就國軍「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 218
中國"福建號"週二穿越台海 國防部:回上海進行整改
政治中心／吳承翰 賴文軒 台北報導中國加大對第一島鏈施壓，日前才剛加入作戰編隊的航母"福建號"，在16號被國軍捕捉它在台海航行，國防部研判當時應該是要去上海進行整改，全程保持監控。此外國防部也研擬，若共軍猝然開戰，要授權第一線部隊"去中心化執行作戰任務"。中國國家主席習近平，日前才登上，剛列入作戰編隊的航母福建號視察，沒想到才過一個多月，就被國軍捕捉這艘船穿行台灣海峽。根據國防部拍下照片，福建號當時已經離開港口，在海面航行，不過他甲板上空蕩蕩，找不到艦載機，國防部說，昨天除了偵獲福建號，另有中共軍機9架次、艦艇共7艘在台海周邊活動。中國"福建號"週二穿越台海 國防部:回上海進行整改。（圖／翻攝中國網站）立委（民）羅美玲vs.國防部長顧立雄：「我們有全程的監控，我們發布的照片也顯示，上面並沒有艦載機，我們預判他應該是要回到上海長興島，去做相關進一步的缺改。」國防部強調全程監控共機共艦的動態，因應中日關係緊張牽動局勢升溫，他們假想，若共軍猝然發動攻擊，授權第一線部隊可以不等上級命令，"去中心化"執行任務，藍委質疑，這條線怎麼區分？中國"福建號"週二穿越台海 國防部:回上海進行整改。（圖／民視新聞）立委（國）馬文君vs.國防部長顧立雄：「沒有獲得上級確認，敵情成立的命令之前，基層是否被授權啟動武力行動，我們遭受到真實攻擊，那個攻擊狀態已經形成了啊，可能我們中心的指揮體系，被斷掉啊，如果至於是還沒發生真實戰爭的狀態，剛剛已經講，我們會透過立即備戰操演，二級加強戒備一級加強戒備，非戰爭狀態（第一線）他如果受到什麼樣攻擊，自己也可以發動攻擊耶，我們都是一個防衛作戰，所進行的都是自衛權行使。」近年來中國慣用灰色地帶騷擾，如何區分"襲擾"與"開戰"的定義，仍待國防部加以釐清。原文出處：中國"福建號"週二穿越台海 國防部:回上海進行整改民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
直播/國防部報告：解放軍若猝然攻擊 各部隊「去中心化」遂行作戰任務
面對解放軍持續軍力擴張與灰色地帶襲擾，立法院外交及國防委員會今（17）日將邀請國家安全局長蔡明彥、國防部長顧立雄，針對台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢進行專案報告。國防部在送交立院的書面報告中強調，若敵方猝然發起攻擊，各部隊將不待命令實施「分散式管制」，在「去中心化」運作指導下遂行作戰任務。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 42
美對台軍售8案共3510億台幣 川普回鍋白宮後金額最高
政治中心／綜合報導美國政府再度宣布對台軍售，包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭續購在內，8項共計111億540萬美元，約新台幣3510億，我國總統府表達感謝，國防部也提到會在特別預算審議後，依程序辦理，但先前1.25兆國防特別預算在程序委員會被擋下，綠營呼籲在野理性，別阻撓國軍提升戰力。海馬士多管火箭系統，是我國陸軍重要地對地武器，如今也在美國最新對台軍售的清單中。川普政府再度宣布對台軍售，金額111億540萬美元，為2001年小布希政府以來第二高。（圖／民視新聞）美國政府在美東時間12月17日傍晚五點半，宣布軍售項目，包括海馬士、標槍反甲飛彈、拖式飛彈續購，增購M109A7自走砲、反裝甲型無人機飛彈、超級眼鏡蛇直升機零附件等，8案總額111億540萬美元，約新台幣3510億，美方已進行"知會國會"程序，可望於1個月後正式生效，這也是川普2.0對台最高額軍售，總統府表達感謝，提到美方依「台灣關係法」及「六項保證」，落實對台安全承諾，再次彰顯台美合作夥伴關係緊密，也充分顯示美國政府對我國防需求高度重視。川普政府再度宣布對台軍售，金額111億540萬美元，為2001年小布希政府以來第二高。（圖／民視新聞） 國防院國防戰略與資源所長 蘇紫雲：「最大的一個特色就是109A7的自走砲，那麼它是美國陸軍現役的裝備，那它最大的特色就是改用M2布萊德利底盤，具有更好的越野效能，除了跟美軍同步之外，也可以應用到未來的新的戰場的變化。」國防部副發言人 喬福駿：「(美方)持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，並快速建立強韌嚇阻戰力，發揮不對稱作戰優勢，是維持區域和平穩定基礎，國防部對美方的決定，表達誠摯的感謝。」表達感謝的同時，國防部也提到會在立院通過特別預算後，依程序辦理相關作業，但1.25兆特別預算，在程序委員會就被擋下，對美軍購還能順利嗎？立委(國) 羅智強：「還是呼籲賴清德總統趕快兌現，他到立法院針對重大國情報告，並接受質詢的這個莊嚴的，總統的承諾。」立委(民) 王定宇：「不管是年度的國防預算，或者是國防特別條例，都被擋在立法院審查的程序之外，我們希望藍白政黨能夠理解，安全跟國防是不分黨派的。」喊話再喊話，盼在野理性審議，別再阻擋國軍強化戰力。原文出處：美對台軍售8案共3510億台幣 川普回鍋白宮後金額最高 更多民視新聞報導黃國昌演講喊「看過我直播舉手」！下秒尷尬：哇這麼少？未來中配鼓吹武統重罰百萬？梁文傑表態了翁曉玲「被打臉」先生慘了？徐嶔煌加碼曬照網笑翻民視影音 ・ 5 小時前 ・ 1
中國航艦福建號剛通過台海！美國通知逾3500億對台軍售 外交部發聲了
中國航空母艦福建號16日航經台灣海峽，外交部今（18）日表示，收到美國政府正式通知，行政部門已知會國會，將對台灣出售總額111億540萬美元（約3524.64億元台幣）8案軍售。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 7
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 14 小時前 ・ 7
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 10
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 8
好天氣沒了！這縣市今大雨 明起連2天雨彈襲「中南部也躲不過」
今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，明後兩天各地天氣不穩，尤其週六水氣最豐沛，下雨時間較長，連中南部也會下雨。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 6
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 1 天前 ・ 56
這傢伙又有新招！投手當不成先當兵！辰己涼介跑到「自衛隊」砍樹
體育中心／綜合報導曾在12強冠軍賽前放話「輸台灣就改當投手」的東北樂天金鷲外野手辰己涼介，在日前宣布行使FA自由球員權利，目前正在等待消息，不過過去常有驚人舉動的他也不只是安靜的等，竟然跑到了九州大分縣加入「陸上自衛隊」展開自主訓練，還穿上了整套的迷彩服和自衛隊一起砍樹。FTV Sports ・ 8 小時前 ・ 7
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 1 天前 ・ 106
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 14 小時前 ・ 110
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
閃婚李玉璽後疑吐心聲 許允樂轉發舊文感嘆「世界的惡意很多」
女星許允樂17日驚喜宣布與小她6歲的男友李玉璽登記結婚，正式成為資深藝人李亞明的媳婦。兩人認愛不到一年便攜手步入婚姻，並甜蜜表示希望能夠一起變老，消息曝光後湧入大批祝福，不過，在祝賀聲中，也夾雜部分針對她再婚的酸言酸語。對此，許允樂今（18日）於Instagram限時動態轉發一則今年2月曾發布的貼文，字裡行間疑似流露出面對外界惡意的真實心境。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 5
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光EBC東森娛樂 ・ 7 小時前 ・ 8
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 4
止咳化痰粉「小鳥粉」要泡水嗎？藥師解答了
[NOWnews今日新聞]秋冬流感季，不少人感染流行性感冒，或是因溫差變化大開始有咳嗽症狀，而自行前往藥局買化痰粉，其中知名的「小鳥粉」Acetylcysteine化痰粉，有一派人認為是直接入口，另一...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 10