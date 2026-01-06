4支部補油庫要港防禦後勤支援演練示範 提升專業應變效能

記者謝承宏／綜合報導

陸軍4支部補油庫日前辦理「115年度要港防禦後勤支援演練示範」，由陸勤部補給處處長巫少將主持，邀集各支部補給油料庫主官及業務主管與會，透過實務示範與經驗交流，深化油料補給支援作為，強化整體後勤應變能力。

此次演練區分「複合狀況下對艦加油演練」及「陸通用型油罐車輸補示範」等課目，並模擬戰時多元威脅情境下，聯合區域友軍協同實施油料整備、輸補作業與安全管制流程，同時藉由「陸通用油罐車」新式裝備輸補示範，提升幹部對油料輸運效能與供補方式的認識。

巫處長表示，後勤是作戰持續力的關鍵，透過示範演練驗證作業流程與專業效能，期勉各單位汲取實務經驗，落實標準化作業與風險管控，共同建構具韌性與即戰力的後勤支援能量。

4支部補油庫辦理115年度要港防禦後勤支援演練示範，驗證專業後勤效能。（4支部提供）