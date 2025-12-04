4日常環境超傷眼！醫警告：乾眼族戶外戴1物護眼又防過敏

加劇乾眼症的兇手其實藏在「環境」中！許多人每天都處於會加劇乾眼症的環境中卻不自知。醫師提醒，這些看似平常的生活場景，正默默侵蝕著我們的眼睛健康，例如辦公室、百貨公司，甚至是飛機艙，都有可能危害到雙眼。

電子螢幕成眼睛健康隱形殺手

眼科醫師粘靖旻指出，長時間使用電子產品已成為現代人生活的一部分，然而這卻是加劇乾眼症的主要環境因素。當人們專注於螢幕時，眨眼頻率會從正常每分鐘15至20次，驟降至僅5至7次，這種眨眼減少的現象直接導致淚液過度蒸發，使眼球表面缺乏足夠的保護層，進而引發或加重乾眼症狀。

空調環境與低濕度場所恐加速淚液蒸發

粘靖旻表示，辦公室、百貨公司和飛機艙等場所普遍使用空調系統，這些環境的濕度通常低於30%。無論是冷氣或暖氣，都會顯著降低室內濕度，而眼睛感到舒適的環境濕度應維持在45%至65%之間，這些低濕度環境中長時間停留，會使淚液蒸發加速，眼睛不適感隨之增加。

污染與過敏原密集環境對眼表更刺激

粘靖旻提到，空氣中的PM2.5、花粉、灰塵，甚至是香水和化學清潔劑等物質，都可能成為眼睛的刺激源。空氣品質不佳時，眼睛症狀會明顯惡化，或於季節交替時眼睛特別不適，也可能是環境中過敏原在作祟，這些刺激物會導致淚液分泌異常和淚膜不穩定，進一步惡化乾眼症狀。

在戶外環境風吹日曬超傷眼

粘靖旻強調，許多人會忽略，「戶外環境」也是乾眼症的高風險場景。強風、陽光直射及高溫環境都會加速淚液蒸發，破壞眼表健康，對於需要長時間在戶外活動的人來說，適當的眼睛防護措施尤為重要，可搭配包覆性佳的太陽眼鏡，來減少環境因素對眼睛的傷害。

正確認識環境因素 是保護眼睛健康的第一步

粘靖旻提醒，若出現持續的眼睛不適症狀，不應自行猜測或拖延就醫，應盡快至眼科門診接受專業評估，以獲得最適合的治療建議，避免乾眼症狀持續惡化影響生活品質，有意識地保護眼睛，才是維持長期眼睛健康的關鍵。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／粘靖旻醫師

