4旬女罹乳癌自美返台手術 林口長庚「乳房切除即時重建」兼顧治療與外觀

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】42歲的陳小姐旅居美國，先在當地被診斷為右側第二期乳癌，須接受全乳切除，得知親友在台灣的治療經驗後，她決定返台就醫。林口長庚乳房醫學中心團隊經影像評估，確認其乳房皮膚與乳頭未有癌症侵犯跡象，可採用乳頭保留式單臂乳房達文西切除手術，再以矽膠義乳即時重建。

術後陳小姐接受化放療、口服荷爾蒙和標靶治療等後續治療，並於台美兩地定期追蹤。她表示目前病況穩定，也分享美國主治醫師在觀察台灣的乳房重建治療結果後，對整體成效給予了高度肯定。

大面積疤痕患者自信受損 臨床新目標兼顧生活品質

乳癌多年來蟬聯女性癌症首位，據國健署2022年統計，台灣乳癌年齡標準化發生率達每10萬人口92人。林口長庚醫院統計2018至2022年乳癌治療，第1至4期的年齡調整存活率分別為96.33%、92.86%、83.52%與49.9%。林口長庚乳房醫學中心郭玟伶主任表示，過去乳癌手術切除常留下大面積疤痕，令不少患者自信受損。隨著診斷和治療技術的進步，乳癌患者五年存活率逐步上升，臨床治療目標也開始延伸至生活品質與身體外觀的兼顧。

▲郭玟伶主任說明林口長庚醫院統計2018至2022年乳癌治療存活率。（圖／長庚醫院提供）

醫說明乳房切除手術應用 病灶清除仍為優先、不因美觀犧牲

「我們過去要犧牲不少重要組織，現在可以拿掉該拿掉的就好。」郭玟伶主任指出，目前乳房切除手術可使用達文西單臂手術系統，透過高解析三維立體影像與放大倍率的提升，以及相對貼近胸廓與乳房弧度的機械手臂操作，可協助醫師進行組織剝離、切除含癌的乳腺組織；傷口多位於身體側面近腋下處，對乳房外觀影響相對較小。

乳房切除跟重建可在同一次手術進行，若能保留乳頭也有助乳房重建，但郭玟伶主任強調病灶確實清除仍是優先，不會因美觀有所犧牲。術前醫師會根據患者影像報告詳細規劃手術，並在術中採集患者乳頭下方組織、立即進行病理檢驗，「有問題的絕對不會留。」

乳房重建有2選項！醫：必要時仍應考慮全乳切除

乳房重建方面，郭玟伶主任指出，自體組織顯微皮瓣重建多使用腹部脂肪，再透過乳房神經重建，以盡量保留感覺功能；若像陳小姐身形纖瘦，脂肪組織不足以重建乳房，則有矽膠義乳可作為選項。若術後需放療，可能改變重建後的乳房形狀，也要納入重建策略的考量。

郭玟伶主任也說明，上述乳房切除與重建非人人適用，應評估個別身體條件、腫瘤期別、腫瘤與皮膚是否有安全距離等。一般腫瘤大小在2cm以下可評估保留，不過每位患者乳房大小不同、同樣的切除範圍可能呈現不同的術後外觀，另外部分三期患者可能需先透過化療縮小腫瘤範圍，再評估手術方案，但癌症期別不完全等於病灶範圍，也有些二期以下的患者病灶遍布較廣，以上情況均可能需要考慮全乳切除。

成立乳房醫學中心 醫籲定期篩檢、積極治療

郭玟伶主任分享，林口長庚乳癌團隊結合乳房外科、整形外科、腫瘤科與影像病理診斷科等多專科合作，並於去（2025）年4月底開設乳房醫學中心，旨在進一步提升對乳癌照護品質。她表示，亞洲女性體型較小、也較西方人易增生疤痕，手術也朝更符合亞洲患者需求調整。

桃園長庚醫院葉集孝副院長也提醒，不少婦女因摸到乳房有腫塊才就醫，多數代表腫瘤已變大；透過乳房攝影技術，有機會在早期尚未出現症狀時即發現潛在病灶、及早治療。乳癌患者多為家中重要支柱，現國健署提供40至74歲女性，每2年可免費接受1次乳房X光攝影檢查，建議民眾多加利用。郭玟伶主任也表示，現今乳癌治療選項多元，即使採用標準治療仍可見臨床成效，無論期別、病況為何，患者都應積極治療，「千萬不能放棄！」

