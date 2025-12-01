4旬女臉鬆弛接受鳳凰電波治療 醫提醒避免3迷思

黃昭瑜主任提醒，民眾接受鳳凰電波治療應選擇合法且具有專科資歷的醫療院所，才是對自己最好的保障。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕46歲林小姐因工作長期熬夜，最近感覺臉部鬆弛、法令紋加深，顯露老態，經前往醫院皮膚科門診，接受自費的鳳凰電波治療後，肌膚緊緻度大幅改善，明顯拉提效果讓她重拾自信。不過醫師提醒，民眾對鳳凰電波常有誤解，出現能量越高越好、一次治療等於整臉緊到最高點、任何人都可以施打三大迷思，反而可能產生反效果。

長庚合作聯盟醫院皮膚科與美容醫學中心主任黃昭瑜表示，鳳凰電波透過專利單極射頻(Monopolar RF)技術，將能量傳遞到真皮層與深層組織，使膠原蛋白受熱後收縮並重新排列，啟動新生作用，達到緊膚、拉提與改善細紋的效果。

黃昭瑜表示，與一般的射頻不同，鳳凰電波具有智慧能量控制、震動舒緩與冷媒保護層，能降低治療時的不適感，也提升治療的安全性。但鳳凰電波不是「能量打越高越好」，而是需要根據每位病人的肌膚厚度、鬆弛程度與臉部輪廓，調整能量、深度與路徑，治療計畫必須依照個人條件量身設計，才能真正做到自然緊緻、不僵硬和不腫脹。

黃昭瑜表示，民眾對鳳凰電波常有3大迷思，第1個迷思是「能量越高越好」：事實上需要依照脂肪厚度、鬆弛位置做精準調整，過高能量反而可能增加疼痛與副作用；第2個迷思是「一次治療等於整臉緊到最高點」：膠原蛋白增生需要時間，一般在2至3個月效果最明顯，之後持續改善；第3個迷思是「任何人都可以施打」：太瘦或脂肪不足者、嚴重鬆弛者需評估是否合併其他療程。

黃昭瑜主任強調，因鳳凰電波屬於中深層能量治療，治療的層次接近脂肪、深筋膜區域，因此若由非專業人員施打，可能造成皮膚灼傷或發炎、臉部凹陷和組織受損、不對稱或治療效果不均、膠原蛋白受損反而更鬆弛，所以民眾有此需求，應找尋專業醫師，可避免燙傷、凹陷及不對稱等風險。

