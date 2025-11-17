4旬婦長7公分子宮肌瘤 達文西手術腹部無傷口

林玉珊醫師表示，達文西機械手臂系統執行婦科手術能更精確、出血更少，創造病人與醫師雙贏。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕45歲的魏姓女子近半年來出現下腹部悶痛，前往婦產科求診，檢查發現有下腹部悶痛並合併壓迫症狀，赫然發現竟有7公分的子宮肌瘤，經討論後決定採用健保有給付的達文西機械手臂系統結合經陰道自然孔手術切除子宮，不但腹部沒留下傷口，且術後1週就能返家休養，讓患者開心恢復正常生活。

仁愛長庚合作聯盟醫院婦產科醫師林玉珊表示，傳統腹腔鏡手術雖屬微創方式，但仍需在腹部開設多個小切口。經陰道自然孔手術則是利用陰道作為自然通道進入骨盆腔，完全免除腹部的傷口。而第4代達文西機械手臂系統的高解析3D影像讓骨盆腔結構更清楚，機械手臂能在極狹小的空間中完成精細的分離與縫合。

該名患者因快要停經，且沒有準備再懷孕，加上希望避免腫瘤復發，決定以達文西機械手臂結合經陰道自然孔手術為她進行子宮全切除，手術時間約2至3小時，患者出血量少、疼痛感輕微，隔天就可下床，恢復速度比傳統手術明顯更快。

林玉珊指出，經陰道自然孔手術雖創傷小，但傳統操作對醫師姿勢與體力要求高。第4代達文西機械手臂系統讓醫師能以坐姿操作控制台，透過細微手指動作即可精準帶動機械手臂。在手術過程中鏡頭穩定、視野清晰，醫師不再需要長時間維持高強度姿勢，能把專注力放在每個細節上，讓手術更安全，也更優雅。

林玉珊表示，第4代達文西機械手臂系統讓醫師能在同一系統下執行多種婦科手術，從良性腫瘤切除到婦癌手術、婦女泌尿手術，都能更精確、出血更少，這對病人與醫師都是雙贏。而經陰道自然孔手術主要適用於子宮全切除、特定位置的肌瘤切除及卵巢相關手術，可在沒有腹部傷口的情況下完成治療。

