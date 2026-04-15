4旬男咳血揪出聲帶巨大腫塊 醫：再拖恐呼吸困難

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醫生說明。林重鎣





一名40歲的李先生，平時有抽菸、喝酒的習慣，近一個月來持續出現聲音沙啞的情況，但他不以為意，直到日前突然咳出帶有血絲的痰，才趕緊前往長安醫院耳鼻喉科求診。經鼻咽喉內視鏡檢查，發現他的右側聲帶有巨大腫塊，由於病灶位置接近氣道入口，若不及早處理可能會阻塞呼吸道非常危險。後續儘速安排喉顯微手術切除，病理報告顯示為良性的感染性肉芽腫，術後恢復良好，回診追蹤亦無復發情形。

耳鼻喉科林恆甫醫師表示，民眾遇到咳血或痰中帶血時，往往會先聯想到肺部問題，但實際上出血原因相當多元。臨床上第一步，是先釐清出血來源究竟來自支氣管、肺部等下呼吸道，還是鼻腔、鼻竇出血倒流、口腔與口咽部位出血，甚至是腸胃道問題。

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這名病患經檢查後發現，血絲痰的來源為聲帶上的腫塊，其餘構造並無異常。「雖然這顆腫塊直徑約1.5公分聽起來不大，但長在聲帶與氣道入口附近，對局部空間而言已不算小，若持續增大，可能進一步壓迫呼吸道，造成呼吸困難。」林醫師解釋，基於腫塊體積與位置的風險評估，醫療團隊決定儘速安排喉顯微鏡手術。

林恆甫醫師說明，喉顯微鏡手術是在全身麻醉下，經口置入喉鏡，並在顯微鏡輔助下處理聲帶病灶，有助於較精細地切除腫塊，同時盡量保留周邊正常組織，減少對發聲功能的影響。李先生術後兩週回診追蹤，內視鏡檢查未見復發跡象，病理切片報告亦顯示腫塊為良性的感染性肉芽腫，讓他與家人都鬆了一口氣。

林醫師提醒，長期抽菸、飲酒、胃食道逆流，以及用聲過度的族群，都是聲帶病變的高風險群。若出現痰中帶血、呼吸不順、吞嚥異物感等情形，應盡早至耳鼻喉科接受內視鏡檢查，釐清真正原因，避免延誤後續評估與處理。





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