4明星級健康食物 攝取過量可能悄悄破壞健康

新的一年開始，許多人會制訂健康飲食計畫，如增加攝取蔬菜與全穀物等；但凡事過猶不及，某些看似「有益健康」的食物若攝取過量，可能悄悄破壞健康。

紐約郵報報導，當人們開始注重健康飲食時，總會優先選擇羽衣甘藍、糙米、綠茶和增加飲水等眾所周知的「明星級」食物；儘管它們仍具益處，卻也潛藏著負面影響。

1. 抹茶

這款近幾年崛起的時尚綠色飲品，可能對血液造成意想不到的影響。

抹茶由特殊栽培與加工的綠茶葉研磨成粉，再以熱水沖泡攪拌而成，數世紀以來一直是日本飲食文化的重要一部分。作為較咖啡健康的替代品，抹茶被宣稱能減輕發炎、降低慢性疾病風險、提升腦部功能、促進心臟健康，甚至有助減重。

廣告 廣告

但它也可能擾亂鐵質水平，增加貧血風險，令人感到虛弱疲憊。鐵質是血紅蛋白的必需元素，這種紅血球蛋白質負責將氧氣從肺部輸送至全身，同時參與腦部發育、荷爾蒙生成及整體細胞功能。然而抹茶中的單寧酸會阻礙人體正常吸收鐵質，可能導致缺鐵。

明智的飲用方式是，搭配富含維生素C的食物，或於餐後立即飲用。適量攝取很重要，每日一杯被視為安全範圍，即使對需監控鐵質攝取者亦如此。

2. 生的十字花科蔬菜

新年開始，許多人會將羽衣甘藍、綠花椰菜甚至高麗菜等生食蔬菜堆滿餐盤。儘管被稱為2026年「最佳」蔬菜，但過量攝取卻暗藏隱憂。

這些十字花科蔬菜確實營養豐富，擁有維生素C、K、葉酸等多種營養素及膳食纖維，具有增強免疫力的功效，並含抗癌化合物；但它們同時也含有天然化合物「致甲狀腺腫因子」（goitrogens），可能干擾人體碘的利用或甲狀腺素的分泌與代謝。

適量攝取雖無妨，但過量可能抑制荷爾蒙生成，甚至加劇既有甲狀腺功能低下症狀。這類蔬菜還可能引發脹氣與腹瀉，專家建議應逐步增加攝取量。

3. 糙米

較白米更健康的糙米，富含高濃度纖維及其他營養素；因此能延長飽足感，維持消化系統順暢運作，同時降低膽固醇、改善血糖值並減輕發炎。

然而這廣受喜愛的穀物明顯含有較高的砷含量，這種有毒物質曾是謀殺謎案中著名的毒藥；長期攝取可能引發皮膚問題與消化障礙，並增加罹患糖尿病、癌症及心血管疾病的風險。

不過無需完全禁食，只需在烹煮前徹底沖洗，並在餐食中搭配其他穀物即可。

4. 氣泡水

水是促進健康的首選，而氣泡水透過提升葡萄糖吸收與代謝，甚至可能有助減重。雖然能減少其他含糖飲料的攝取，但整天喝氣泡水同樣存在風險。

氣泡水中的碳酸，長期飲用可能導致牙齒琺瑯質逐漸遭侵蝕，增加蛀牙風險。雖然沒有嚴格的飲用限制，但每日一至三罐應屬安全範圍。

更多世界日報報導

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」