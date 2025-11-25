4星座不畏寒冬逆勢起飛 事業愛情雙豐收祕訣一次看
近日氣溫驟降，進入寒冬後，星象也有所變化，搜狐網命理專欄「老陳聊星座」指出，有4個星座越冷運勢越旺，射手座、水瓶座、雙魚座和獅子座的人，反而在寒冬中能過得更精采，事業和感情能雙豐收，更特別提醒該注意事項，把握迎接好運的機會。
●射手座
作為一個永遠在路上的冒險家，射手座的冬天注定不平凡！射手座可能會在一次看似平常的散步中，偶遇改變職業生涯的伯樂；或是在聖誕派對的閒聊間，發現足以顛覆人生的興趣領域。那些曾經遙不可及的夢想，可能就在某個清晨突然照進現實。
特別提醒：12月中旬的一次外出活動要格外留意，像射手座這樣充滿魅力的靈魂，很可能在那時就遇到命中注定的另一半！已經脫單的射手座也不必擔心，和另一半來場說走就走的冬日旅行，可以使感情飛速升溫。
●水瓶座
當大多數人躲在溫暖的房子裡昏昏欲睡時，水瓶座的思維正以雙倍速度運轉！這個冬天水瓶座將迎來創意噴發期，那些醞釀已久的新奇想法會像破冰船般衝破常規。水瓶座在職場上一個另辟蹊徑的方案，可能獲得主管的青睞；社交場合中，某個眼神交會的瞬間，或許將點燃水瓶座等待多年的愛情火花。
神秘預告：在2月份的生日月會成為水瓶座關鍵轉折點，特別是從事創意行業的，這段時間創作的任何作品都可能成為自身代表作！
●雙魚座
冬季自帶浪漫氛圍，使雙魚座的感性天賦將達到高峰值。無論是繪畫、詩歌還是音樂創作，雙魚座指尖流出的作品將觸動更多人的心弦。在人際交往中，與生俱來的共情能力會使雙魚座成為朋友圈裡最溫暖的存在，甚至可能吸引到靈魂契合的知己。
情感錦囊：單身的雙魚座要留意冬至前後的社交活動，可能在這期間遇見最懂自己的那個人；有伴的雙魚座則會在日常互動中找到更多幸福。
●獅子座
當寒風席卷大地，獅子座的領導力反而如火焰般熊熊燃燒！獅子座職場上有望帶領團隊攻克棘手任務，贏得掌聲與實質性回報；家庭方面則可能迎來新成員加入，或是策劃一場讓所有人難忘的冬日旅行。
特別提示：7月將成為獅子座事業突破的關鍵月份，某個重要場合的挺身而出會帶來超預期認可。單身的獅子座可能在冬日旅行中邂逅靈魂伴侶，你們的真誠和熱情會融化任何人的心。
◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！
看更多 CTWANT 文章
黃志明傳嚴重車禍逝世！享年56歲 圈內好友慟：兩天前才視訊通話
祈錦鈅結束2年短命婚！「撐著破爛身心靈1年」心碎斥丈夫不聞不問
優美新人生1／挺過事業低谷換新賓士車 小優與新歡雨中約會肢體交纏分不開
其他人也在看
唐綺陽揭本週運勢！土星順行在雙魚：過往秘密有望翻案
生活中心／綜合報導星座專家唐綺陽公布11月24日至11月30日的一週星座運勢，她指出這週星象影響為「土星順行、水星快順行、木土三分相」；本週五土星順行在雙魚，過往的秘密有機會究責、翻案，隱藏的事件能夠尋求公道、公諸於世，魔羯、水瓶、天秤，原本卡住的事情開始動起來。週日水星順行在天蠍，週日前仍需當心3C產品或溝通出問題，內心念頭或死亡、性別相關等議題，會有新的想法轉折出現。至於「木土三分相」方面，象徵著年底前易發生社會指標性事件，將會影響社會潮流及動向。民視 ・ 1 天前
2026好運爆棚！命理師點名3生肖最會賺 投資創業都旺
2026好運爆棚！命理師點名3生肖最會賺 投資創業都旺EBC東森新聞 ・ 19 小時前
小人退散！ 4星座受阻礙 事業、感情恐受影響
小人退散！ 4星座受阻礙 事業、感情恐受影響EBC東森新聞 ・ 1 天前
「5星座」真心待人卻最常被誤解 專家揭關鍵：難一眼看透
大多數人害怕被「誤會」，但有些人天生就被誤會，明明真心待人，卻常被外表或態度掩蓋了內在的溫度。他們或太理性、或太深情、或太獨立，讓人難以一眼看透。小孟塔羅雲蔚老師表示，有「5星座」最容易遭到他人誤會，但了解他們被誤解的靈魂表面下的真實樣貌，或許也能在其中，看見自己的影子，或許能成為彼此加深認識的契機。EBC東森財經新聞 ・ 23 小時前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 19 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
冬盟》台灣史上首次完封日本社會人 林振賢談一點可惜：年輕投手沒有企圖心搶先發
台灣海洋25日澄清湖球場4分差完封日本社會人，這是台灣球隊首次在AWB冬季聯盟完封日本社會人，總教練林振賢賽後受訪表示，「沒有打不敗的對手，通常自己被自己打敗，投手表現很好。」不過林振賢認為比較可惜之處是近年來年輕投手對於爭取先發的企圖心較低落，希望年輕選手要提升用球數與局數。TSNA ・ 1 小時前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
陸客不來！北海道景點擠爆 業者：台客超多
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬表示「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，並祭出一連串反制措施，其中包括呼籲中國民眾避免前往日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 3 天前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 2 天前
吳怡農砲打黨內！李正皓怒反嗆：差不多就好
[NOWnews今日新聞]2026地方大選布局備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他昨（24）日在專訪中更開砲黨內：「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。對此，名...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
首波低溫報到！入夜下探14度 「準天琴」挾雨影響半個台灣
北台灣今(25)日起明顯轉涼，首波低溫將在今晚到明晨報到，台南以北及宜蘭最低可下探14度。中央氣象署預報科長劉宇其表示，明晚至週四受熱帶性低氣壓外圍中高層雲系北移影響，北部、東半部、南部及中部山區都可能出現降雨。中天新聞網 ・ 3 小時前
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 23 小時前
藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批 謝震武驚呆
日本首相高市早苗本月初表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出報復措施，沒想到國民黨部分人士譴責高市發言「危險」，前國民黨主席洪秀柱更轟「不負責任」。對此，國民黨桃園市議員凌濤也看不下去，直言不懂為何要罵關心台灣安全的日本。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
吳怡農開砲「這群人」：這麼會大罷免還這樣
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名如火如荼展開，綠營誰將挑戰台北市長蔣萬安備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他今（24）日在專訪中，針對被批評「佛系打法」一事開嗆，「...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 1 天前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 1 天前