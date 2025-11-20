4星座年底能量轉強！貴人助攻、好消息接二連三…多重財源同步開啟

生活中心／陳弘逸報導

《搜狐網》星座專欄點名4星座11月中旬後，星象能量開始轉強，「事業＋財運」雙喜臨門，先前的努力終於被看見，升職、加薪、貴人助攻等好消息接二連三；偏財運也悄悄上線，意外收入、紅利獎金、多重財源同步開啟，下半個月將會越走越順，「忙得充實，花得愉快」。

○獅子座

獅子座氣場強、專業度高，11月過半職場迎來突破，不僅成功拿下關鍵專案，替團隊創造效益，也深獲主管信任，升職機會正快速靠近。財運方面，在理財與投資上眼光極佳，近期容易收穫額外進帳，手頭寬裕後，更能享受社交、旅行與生活品質提升的愉悅感。

○天秤座

天秤座善於溝通、處事圓融，11月過半貴人運強勢上升，工作中的難題能順利化解，創意提案也受到上級青睞，被交付更重要任務。天秤憑實力完成挑戰，順勢敲開升職加薪的大門，財運方面也有喜訊，可能獲得獎金或兼職收入。時間與資源更充裕後，天秤能投入進修、增值自我。

○射手座

射手座勇於冒險、行動力強，11月後半段抓住新機會，主動承接高難度專案並順利推進，讓他們在團隊中脫穎而出，職涯能見度大幅提升，晉升與獎酬皆可期待，偏財運同步走旺，抽獎、小投資或副業都有望帶來意外收穫，心情輕鬆後，也更願意安排旅行或探索新領域。

○摩羯座

摩羯座務實穩健，長期累積的成果在11月過半全面開花。工作表現突出，負責的項目成效明顯，使主管高度信任，升職機會近在眼前，甚至可能晉升管理層。收入因而增加，加上擅長理財，能讓錢滾錢、財務更踏實，這段期間也更能兼顧家庭與生活，享受難得的安心感。

