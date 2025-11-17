4星座年末準備發財！橫財入袋 年終獎金翻倍漲
歲末年終，《搜狐網》命理專欄分析，有4星座在2025年底偏財運走強，從額外收入暴增到意外之財降臨，迎來難得的高峰期。
金牛座
金牛座上半年表現平穩，資產增幅不大，但11月起受金星影響，開啟財富之門，此前投資的標的帳面轉紅，早期購置房地產增值、租金收益提高。職場方面，金牛座的朋友有望斬獲較平時2、3倍的年終，副業收益也在年末急速增長，如電商、代購等訂單量暴增，帶來可觀進帳。
天蠍座
天蠍座具備敏銳的洞察能力，擅長運用資訊差與人脈布局，年末在冥王星能量加持下，財富可能來自小眾市場、特殊投資管道，或是旁人不看好的商機，從股市翻倍獲利，到合作事業獲得超額分紅，獎金等突如其來的財富，有望接連收入囊中。
射手座
射手座在年底偏財與貴人運雙雙增強，從老友介紹的合作項目、長輩提供的資金，或主管安排的高獎金任務等，都可能帶來額外收入。射手座的副業也在此期間快速成長，抽獎、彩券等小額偏財方面也較容易中獎，累積起來亦是一筆收入。
水瓶座
水瓶座年底易收穫意外之財，包含多年前的投資標的暴漲、興趣收藏品突大幅升值等，公司分紅獎金也相當值得期待。此外，水瓶座年底偏財運佳，無論是抽獎或是彩券，接有望迎來驚喜。
東森新聞關心您
民俗說法，僅供參考
