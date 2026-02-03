4星座注意！2月水逆+六星連珠 小心衰運纏身

2月份有4星座的朋友要小心，可能會出現破財、健康出狀況等問題。（示意圖／pexels）





進入2026年2月，塔羅牌老師艾菲爾表示，2月最大盛事莫過於中旬的農曆新年，除了雙魚座新月與水瓶座日環食，以及土星在月中正式進入白羊座，並與海王星在雙魚座末端交會外，月底前還有水星於雙魚座開始逆行，加上罕見的「六星連珠」奇景，有4星座的朋友要小心，可能會出現破財、健康出狀況等問題。

牡羊座：個人特質、壓力、事業

2月的牡羊座正站在一個全新的時代門檻上，但壓力也隨之增大，特別是事業上的責任感倍增，讓你不敢輕易鬆懈，建議可將壓力視為磨練專業度的「負重訓練」，不要急於求成；過去積累的人脈可能會在拜年期間為你帶來驚喜的合作機會，月底的水逆會造成一些小麻煩，但這正好是讓你停下腳步、校準目標的好時機。

金牛座：財運、紓壓、心靈

金牛座的財運在2月初有些波動，可能會有突如其來的支出，但農曆年間的紅包或投資獲利值得期待；突破點在於學會紓壓，讓你的能量回穩。

雙子座：學業、破財、魅力

雙子座2月在各種社交場合中都是最亮眼的存在，桃花運也隨之升溫；然而，挑戰出現在學業或專業研究上，月底水星在你的事業宮位逆行，容易出現溝通誤會或文件出錯，建議重要事項務必備份。此外，要小心一時興起的消費導致破財。

巨蟹座：家庭、情緒、愛情

巨蟹座2月可能會引發關於「未來要去哪裡發展」的糾結情緒，化解之道是尋求長輩的建議，或是與另一半坦誠布公地討論；在愛情方面，本月適合談論更長遠的承諾，單身者則可能在家族聚會或老友敘舊中重新擦出火花，只要穩住情緒，這個2月會是你情感收穫最豐碩的一段日子。

獅子座：桃花、健康、生活

獅子座在2月充滿了行動力與自信，但也容易因為過於強勢而忽略身邊人的感受，農曆年間的社交應酬繁多，需要注意健康，特別是消化系統與睡眠品質，建議婉拒不必要的酒局，留點時間給自己。桃花運勢在新年期間非常旺盛，且月底的六星連珠將點亮你的財務資源宮位，可能會有關於保險、稅務或共同投資的好消息傳來。

處女座：工作、脫單、放鬆

處女座在2月需要學會「慢下來」，雖然工作上增加了靈感，但也可能導致細節上的疏忽，月底水逆容易與同事或合作夥伴產生溝通斷層，建議凡事留有餘地，不要把行程排得太滿；2月中旬的可能會遇到一個與你靈魂共鳴的人，雖然進展不一定神速，但感覺非常踏實。月底的六星連珠將引動你的伴侶與合作宮位，某段重要的人際關係將會塵埃落定，為你帶來長久的安定感。

天秤座：人際、破財、婚姻

天秤座在2月面臨著價值觀的重新洗牌，可能帶來人際關係上的震撼彈；在財務上，過年期間要避免盲目跟風投資或博弈，否則容易出現破財的情況。在婚姻與伴侶關係中，這是一個適合深度溝通的月份，月底的六星連珠將發生在你的工作與健康宮位，將找到一套更科學、更高效的生活方式，讓整個人煥然一新。

天蠍座：魅力、學業、紓壓

天蠍座2月在學業或研究領域專注力極高，雖然會遇到一些瓶頸，但只要能堅持下去，突破就在眼前，但年底的水逆可能讓你感到辭不達意，容易在表達觀點時顯得過於尖銳，學會紓壓，不要把所有事都扛在肩上；你的個人魅力在月底會達到巔峰，月底的六星連珠將點亮你的戀愛與創意宮位，不僅可能帶來一段刻骨銘心的浪漫，也可能讓某項才華得到驚人的發揮。

射手座：財運、貴人、家庭

射手座在2月直覺變得異常敏銳，對財運非常有幫助，特別是在判斷投資目標時，加上本月貴人運勢強勁，農曆年間長輩的一句無心之談，可能會成為你下一階段事業發展的關鍵啟示。月底的六星連珠將聚焦在你的家庭與根基宮位，這預示著你可能會決定置產、搬家或建立一個更穩定的生活核心。

摩羯座：事業、工作、情緒

摩羯座在2月感受到了一種「卸下重擔」的輕鬆感，在工作上展現出驚人的效率，特別是初五之後，許多積壓已久的任務都能迎刃而解，不過月底水逆可能引發你對自我價值的情緒內耗，擔心自己做得不夠好，本月適合做一些非正式的洽談，過年拜年時的交流可能比正式會議更有收穫。月底將帶來一波不錯的進帳或獎勵，六星連珠將發生在學習與溝通宮位，可能會在近期接觸到某個徹底改變思維模式的全新學問。

水瓶座：財運、個人特質、桃花

2月對水瓶座來說，是找回自我主權的月份，你的個人特質將變得更加鮮明且不隨波逐流，但可能引發財務上的突發狀況，建議過年期間控制好開銷，避免破財，但也可能會有遲來的獎金或補償金。桃花運勢在2月中下旬開始回升，你的溫柔與獨特會吸引到許多有趣的靈魂，月底的六星連珠將聚焦在金錢與價值觀宮位，讓你重新定義什麼才是真正的「財富」，並找到長久獲利的理財模式。

雙魚座：心靈、壓力、生活

雙魚座是2月的宇宙焦點，雖然月底的水逆會帶來一些壓力，但這也是一種「靈魂洗牌」，在生活中會感到感官變得異常靈敏，適合從事藝術創作或深度心靈療癒，即便在農曆新年的喧囂中，也要留一段時間與自己對話。月底會為你帶來極大的幸運與喜悅，甚至會有意想不到的驚喜降臨，將迎來人生中一個非常重要的轉捩點，將會以全新的面貌，去擁抱充滿無限可能的未來。

