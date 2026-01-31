4星座獲「第一大吉星」加持 正偏財運爆發迎財富雨

（示意圖／焦正德攝）

邁入2026年丙午馬年的首月底，宇宙正準備一份沉甸甸的開春大禮。塔羅牌老師艾菲爾表示，隨著溫柔的月亮與象徵擴張、幸運的「第一大吉星」木星在星空深處精準合相，一股豐饒且充滿生機的能量正橫掃財帛宮。這股能量不同於火星的急躁，它帶來的是一種「水到渠成」的富足感。

未來30天，金錢磁場將會與這股擴張能量產生強烈共振，原本乾涸的財務水位將迎來顯著的漲潮，這不僅僅是辛勤工作的回報，更包含了一種「被好運選中」的驚喜；當情緒的月亮撫慰了木星的野心，會發現賺錢不再只是苦差事，而是一種靈感與機遇的完美對接。艾菲爾老師點名4個星座的人，未來一個月將是資產增值的黃金期，請準備好你的口袋與心靈，迎接這場從天而降的財富雨。請同時參考太陽、上升星座。

●雙魚座

對於雙魚座而言，未來30天的財富來自於自身近乎神啟的「直覺力」。月木合相極大地放大了你的感官敏銳度，讓你能在紛亂的資訊流中，精准捕捉到那一抹閃過的商機。故事情節發生在某個慵懶的午後，你隨手點開的一個理財頁面，或是路過彩券行時腦海中跳出的數字，那種「就是它了」的篤定感，將為你帶來意想不到的小驚喜。這是一段適合「小賭怡情」的時光，不必大刀闊斧，只需跟隨內心的靈魂導航，偏財運便會如同潮水般向你湧來。你會發現，原本隨心所欲的嘗試，竟然都能轉化為實質的盈餘；這種財富是輕盈且愉悅的，它補足了你對生活的浪漫幻想，你也會你明白當與宇宙的頻率同頻，金錢不過是快樂的副產品。

●獅子座

獅子座在未來30天的財運，是與你的「實力與汗水」成正比的。在紅馬年開端的強大氣場下，你那種不服輸的領袖魅力將轉化為驚人的業績紅利。故事感發生在一次決定性的專案結案、或是與重要客戶的談判桌上，你那種自信且具備感染力的演說，讓訂單如雪片般飛來。這是一個「名利雙收」的月份，你的努力將被量化為數字，直接體現在薪資條或獎金支票上。那種拿到手軟的厚實感，不僅是對你專業能力的肯定，更是你重塑職場地位的資本。這份財運補的是你的「王者底氣」，讓你能在眾人還在觀望時，便先行奪下年度的開門紅。請保持你的高昂鬥志，因為未來的30天，你就是職場中最耀眼的吸金黑洞。

●天蠍座

天蠍座的財富爆發，源自於你過去數月、甚至數年那種冷靜且深沉的「長期佈局」。月木合相在此刻成為了點燃火藥的引信，讓你那些原本沉睡的投資標的、或是不為人知的副業，在未來30天內迎來爆發性的成長。故事感發生在你重新審視個人資產配置的深夜，你驚訝地發現，原本以為只是播種的計畫，如今已長成一片茂密的金幣森林。你的財運帶有一種「掌控全域」的穩重感，這不是運氣，而是你對趨勢判斷後的必然結果。這段時間非常適合處理房產、股票回購或是長期信託，你會發現自己正站在一個資產躍遷的轉捩點。這份財運補的是你的「遠見卓識」，讓你即便在混亂的市場中，依然能優雅地收割屬於你的豐厚戰利品。

●金牛座

金牛座在未來30天，將深刻體會到什麼叫做「人在家中坐，財從天上來」。身為守護星受木星照拂的你，這段時間的人際磁場極佳，財運往往透過「他人的手」傳遞到你面前。故事感發生在一次老友聚會、或是長輩的突然到訪中，你收到了價值不菲的禮物、或是一筆來自遠方的意外饋贈。這份驚喜可能是紅利的回撥、亦或是某人為了感謝你過去的恩情而給予的實質回報。你的好運連連不斷，甚至連逛街都能抽中大獎、或買到物超所值的隱藏好物。這種「意外之財」補的是你的「生活品質」，讓你在穩健的正財之外，多了一份被宇宙寵溺的幸福感。請帶著感恩的心接受這一切，因為這份福氣正是對你那份善良與務實最好的回報。

廣告 廣告

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

原始連結

看更多 CTWANT 文章

上班途中多了一個兒子？她只想上廁所「突感異物滑出」 自己懷孕竟不知道

交往半年女友討2.1萬紅包「要他包給長輩、侄子」 網傻眼：都還沒結婚

140下創紀錄！未婚男女「婚外性行為＋飲酒罪」挨鞭刑 她當場昏倒送醫