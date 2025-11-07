4星座11月犯小人 職場危機多！牡羊恐遭落井下石

11月有4個星座職場犯小人。（示意圖／Pixabay）

職場上最怕遇到小人陷害，命理專欄「星座巫巫」近日點出4個星座，11月在職場上恐怕不太順遂，特別是容易遭小人算計，有的替別人背鍋，也有的遇到他人落井下石，或是遇到有心人挑撥離間，阻礙升遷加薪之路。

●雙魚座

雙魚座11月事業運進入敏感期，職場暗流湧動、人際複雜，特別要防「笑面小人」。你一向善良溫和、樂於協調，卻可能因此被利用。有人表面親切，實則搶功、造謠，或在關鍵時刻推你背鍋。小人常藏在最信任的人中，如親密同事可能竊取你的點子邀功，下屬暗中挑撥你與上司，新同事以謙遜博取好感，實則覬覦你的資源。

雙魚座情緒敏感、怕衝突，當壓力增大時容易選擇退讓，讓對方得寸進尺，最終影響績效與升遷。11月建議提高警覺：重要文件要備份，關鍵溝通留紀錄，不輕信甜言蜜語；被搶功時要勇於據理力爭。記住，善良要有底線與鋒芒，才能在職場中立於不敗。

●牡羊座

牡羊座11月事業運受挑戰，火星帶來行動力，但水星逆行引發溝通混亂，使你易被職場小人算計。你直率、做事雷厲風行，坦露目標與野心，但在複雜人際中可能成為突破口，對方伺機等待你因急躁犯錯，再落井下石。小人多為表面順從、背後使絆的隱形對手，可能會議上沉默、私下打小報告；或在你推進項目時隱瞞資訊，拖延進度；甚至在談判中洩露底價，破壞專業形象。他們步步為營，專挑你情緒激動時出手。

牡羊座天生厭惡權謀，不善經營人際，面對陷害易情緒化反擊，留下把柄。建議在11月收斂鋒芒：決策三思，溝通留意措辭，異常情況及時留證。記住，真正的強者不是一味衝鋒，而是在風暴中穩住陣腳。

●巨蟹座

巨蟹座11月事業運敏感，家庭與情緒波動易影響判斷，需防「情感型小人」暗中攪局。你重視團隊氛圍、關心同事，是辦公室的「暖心擔當」，但細膩體貼可能被別有用心者利用，成為軟肋。小人多擅長挑撥離間與情緒操控，可能利用你對同事的關心散布偏袒言論，或在你請假時質疑工作態度，甚至套取私人想法向上級曲解報告。他們不正面對抗，而以「軟刀子」削弱你的影響力。

巨蟹天生怕衝突，習慣忍耐與退讓，但這只會助長小人肆意施壓。建議11月建立心理防線：避免過度分享私人生活，對虛偽關心保持警覺；遇不公狀況用事實與數據回應，而非情緒化辯解。保護自己不是冷漠，而是成熟與智慧的表現。

●獅子座

獅子座11月事業運表面光鮮，實則隱藏危機。你能力出眾、氣場強大，但容易招來嫉妒與暗算，本月需提防「高位小人」，表面恭維、背後拆台的同事或上司，暗中削弱你的威信，阻礙晉升。這類小人多偽裝忠誠，會議中附和、日常阿諛奉承，讓你誤以為是盟友；一旦你提出改革或爭取資源，他們可能私下質疑你、聯合他人形成反對勢力，甚至向高層傳遞負面訊息，動搖領導信任。

獅子座天生愛面子，不願示弱，遇異樣易強硬反擊，卻可能激化矛盾。建議11月低調行事：重大決策前聽取中立意見，不被虛假忠誠迷惑；發現分裂苗頭及時溝通化解。真正的王者，不僅懂得發光，也懂得在暗處守護自己的光芒。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

