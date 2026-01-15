4月唱進臺北大巨蛋！ONE OK ROCK 門票月底開搶

日本搖滾天團ONE OK ROCK重磅宣布，將於4月25日首度登上臺北大巨蛋，舉行《ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026 in Taipei》專場演唱會，成為第一組在該場館開唱的日本藝人！門票將於1月31日中午12點在KKTIX售票系統全面開賣，國泰世華CUBE信用卡卡友則可於1月30日中午12點至晚間11點59分優先購票。

ONE OK ROCK將在4月登上臺北大巨蛋。（圖／KKLIVE提供）

2025年正值ONE OK ROCK成軍20週年，樂團推出全新世界巡迴演唱會《DETOX》，在美國場場完售，更攻下洛杉磯等重要城市的標誌性場館。當亞洲巡迴消息公布時，ONE OK ROCK在社群平台上熱情向粉絲喊話：「終於公開！我們要在2026年初回到亞洲了！大家準備好了嗎？」讓樂迷對這場亞洲巡演充滿期待。

廣告 廣告

在日本國內，ONE OK ROCK於「日產體育場」連續兩天演出，吸引超過十萬名粉絲到場朝聖，巨蛋及體育館等場地的巡迴門票也是一票難求。隨後，樂團巡演足跡遍及歐洲各大城市，並在法國巴黎擔任傳奇樂團Linkin Park八萬人演唱會的開場嘉賓，展現他們在國際搖滾樂壇的強大號召力。

《ONE OK ROCK DETOX Asia Tour》亞洲巡迴將從2月於曼谷啟動，接連走訪首爾、馬尼拉、新加坡、台北、吉隆坡、上海等地，同時展開樂團生涯最大規模的澳洲巡迴。

ONE OK ROCK臺北大巨蛋座位與票價圖。（圖／KKLIVE提供）

※ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026 in Taipei※

✦演出日期：2026 年 4 月 25 日 (六) 19:00 開演

✦演出地點：臺北大巨蛋

✦全面啟售時間：2026 年 1 月 31 日 (六) 中午 12:00

✦國泰世華CUBE信用卡優先購： 2026 年 1 月 30 日 (五) 中午 12:00 起至 23:59 止

✦ 票 價：NT$6,280 / 5,680 / 4,880 / 4,480 / 3,880 / 2,880 / 2,480 / 1,880 [全場座席] *身障席 NT$2,840 (B1) / 2,240 (L2)

✦ 售票連結：https://kktix.link/f053f9

延伸閱讀

我駐韓代表駁「一個中國」 陸批「無知」：中韓堅決反對錯誤言論

全球最強護照排行！新加坡仍居冠、台灣升至第33名

賴嗆不容許「中國的手伸進台灣」 國台辦：台獨越狂反獨繩索越緊