4月大兒哭鬧莽父失手悶死他藏屍6年 狠心丟棄遺骸回老家

〔記者楊國文／台北報導〕黃姓男子與妻子楊女於8年前生下男嬰，隔年初黃男因不滿4個月大的兒子吵鬧，用抱枕蓋住兒子的口鼻致死，把兒子遺體放入行李袋內，藏屍長達6年，直至前年底把兒子的遺骸丟到基隆老家才曝光，基隆地院審酌黃男具悔意，應無再犯之虞，依過失致死、遺棄屍體罪，合併判處應執行2年徒刑，緩刑4年。全案上訴，高等法院今判刑２年，撤銷緩刑。可上訴。

檢方起訴指控，黃男與楊姓女子婚後，於2017年11月生下兒子，隔年3月，黃在妻子外出後因不滿兒子哭鬧，竟拿抱枕蓋其口鼻，忽略嬰孩無翻身、掙扎能力，發現時已經身亡。黃男事後將此事告知妻子，決定將兒子遺骸放進入行李袋內帶在身邊，避免東窗事發。

廣告 廣告

夫妻倆後因故離異，兒子遺骸由黃男帶在身邊。前年底，黃男稱想讓兒子落葉歸根，將兒子遺骸帶回基隆老家附近郊區棄置，後因兒子去年適逢入學年齡，教育單位找不到人，通報警政機關，經追查後案件才曝光。

基隆地院審理時，黃男證稱他有4個小孩，分別3歲到8歲，死掉的小孩是第2個，其餘3個小孩由母親照顧，他因個人疏失悶死兒子後，把兒子的遺體放在行李袋內6年，只是很單純想把兒子留在身邊。

黃男表示很後悔，很對不起兒子，他以後會好好照顧其他3個小孩，不會再觸犯法律，希望法官給他自新機會。

黃男的前妻也到庭證稱，她尊重法院的決定，不希望法院重判黃，因為黃已有在反省，也知道黃當時並不是故意的，她希望黃可以有時間常常回去看另3個小孩，好好照顧他們，對他們負起責任。

基隆地院審酌，黃男犯後確有悔悟，應無再犯之虞，依過失致死罪、遺棄屍體罪，分別判1年8月徒刑、8月徒刑，合併判處應執行2年徒刑，緩刑4年；緩刑期間付保護管束，須接受30小時家庭親子關係認知教育輔導。

全案上訴，高等法院改判黃2年徒刑，並認定不應給予緩刑，故撤銷緩刑。

【看原文連結】

更多自由時報報導

出國旅遊在阿布達比機場轉機突遭帶走！男失聯3天 妻跨海求助

士林8旬翁走斑馬線遭公車撞死 失智妻目睹悲劇卻難還原過程

現役軍人台中八唐縱走失聯6天奇蹟存活 獲救下山送醫了

11/26 今彩539頭獎開4注！600萬獎落桃園、台中、台南

