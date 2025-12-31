4月大女嬰腳趾紅腫、出血！因「一物」險截肢 醫點名這年齡層高風險

4個月大女嬰腳趾紅腫、出血，因「一根頭髮」險遭截肢，醫師點名2歲以下的嬰幼兒最易發生此風險。示意圖／取自pixabay

你可能聽過窗簾繩或橡皮筋纏住孩子，也聽過孩子的手指被小物品卡住，但你是否想過，一根掉落的頭髮也可能造成危險？英國蘇格蘭格拉斯哥附近的新市鎮坎伯諾爾德（Cumbernauld）近日就發生一起令人驚訝的意外。32歲女子艾瑪（Emma Devon）發現她4個月大的女兒羅茜（Rosie）其中一根腳趾被「一根頭髮」緊緊纏住，血液循環受阻，險些導致截肢。

根據英國《每日鏡報》報導，事發當天，艾瑪與32歲丈夫詹姆斯（James）在為羅茜準備睡覺、脫下襪子時，發現女兒腳趾紅腫，疑似被毛髮纏住，夫妻倆推測，頭髮可能是在早上幫女兒穿襪子時掉入造成，嘗試自行去除毛髮未果後，他們立即撥打蒙克蘭茲醫院（Monklands Hospital）急診室求助，隨後被轉送至格拉斯哥皇家兒童醫院（Royal Hospital for Children, Glasgow）接受緊急手術。醫生指出，由於毛髮阻斷血液循環，羅茜的腳趾隨時可能截肢。

廣告 廣告

艾瑪表示，她從未想到頭髮會造成如此嚴重的傷害，「醫生說這種傷在2歲以下嬰幼兒中並不罕見，但可能會導致截肢。想到女兒差點失去腳趾，我感到非常震驚。」事發當時，他們的大兒子還問羅茜是否會失去腳趾，夫妻倆一度以為覺得兒子太誇大，沒料到事態如此嚴重。

醫護人員最初嘗試使用除毛膏與剪刀去除毛髮，但因腳趾紅腫發炎、疼痛敏感而失敗。在聯繫兒科專科後，專科醫師使用各種器械清除殘留毛髮，但因腳趾開始出血，最終決定進行緊急手術。手術中發現，毛髮纏繞比預期更深，需要做更大的切口，所幸手術最終成功，2天後羅茜順利出院。

經歷這場驚險事件後，艾瑪呼籲其他家長提高警覺，尤其注意嬰幼兒可能被微小物品纏繞的風險。醫護人員也提醒，雖然此類意外難以完全預防，但一旦發現毛髮纏繞，應盡快使用除毛膏或尋求專科醫療協助，以降低截肢風險。



回到原文

更多鏡報報導

歲末降溫、人潮多！醫提醒跨年夜小心「一事」 無痛狂歡4撇步報你知

攻雪山奪2命！元旦強冷氣團來襲 管理處籲牢記「333原則」：別讓憾事重演

險成有名無主屍！曹西平怎不收養乾兒子？律師揭「1難處」：很多人做不到