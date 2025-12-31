4月嫩嬰腳趾紅腫流血險截肢 母嚇壞警告：因襪子裡1根頭髮

（示意圖非當事人／Pixabay）

英國近日傳出一起驚險的嫩嬰意外事件，一名出生僅4個多月大的女嬰準備睡覺時，被母親發現襪子裡的腳趾紅腫出血，緊急送醫。醫師檢查後發現是因為1根頭髮纏繞腳趾，導致血液循環受阻，並警告家長女嬰差一點面臨截趾危機。

根據外媒《鏡報》報導，英國一名32歲女子德文（Emma Devon）與同齡丈夫詹姆斯，住在蘇格蘭坎伯諾爾德（Cumbernauld），兩人育有多名子女。這起意外事件發生在今年12月16日，當晚德文替出生僅4個月大的女兒蘿西（Rosie）準備就寢時，夫妻倆幫女兒褪去襪子後，注意到她的其中1根腳趾紅腫異常，甚至還有流血，仔細一看竟有1根頭髮緊緊纏繞在腳趾上。

夫妻倆推測，該根頭髮可能一早就藏在襪子裡，隨著時間推移越勒越緊；由於他們自行嘗試移除未果，隨後緊急聯絡醫院急診，先前往蒙克蘭茲大學醫院（University Hospital Monklands），隨後被轉送至格拉斯哥皇家兒童醫院接受緊急手術。醫師指出，頭髮已嚴重阻斷血流，女嬰距離失去腳趾僅剩數個小時。

醫療團隊一度嘗試使用除毛膏與醫療器具清除頭髮，但因腳趾腫脹嚴重未能成功；最終只能透過手術，且發現頭髮纏繞得比原先判斷更深，必須切開腳趾才能完全取出。所幸手術順利，蘿西術後住院2天就平安出院。

德文回憶，當時家中年長的孩子曾擔心妹妹會不會失去腳趾，夫妻倆還安撫他「不要太誇張」，直到醫師證實情況危急，才意識到事態嚴重。她也坦言，從未想過1根頭髮竟可能造成截肢風險，並得知此類情況在2歲以下嬰幼兒並不少見。

事後德文也呼籲其他家長，在家中準備除毛膏，並定期檢查嬰幼兒的手指、腳趾與襪子內部，「這樣或許能避免孩子承受不必要的痛苦」。另外，醫師也建議，若發現類似狀況，除毛膏可作為第一時間的處理方式，必要時務必立即就醫。

