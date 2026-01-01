4月才參加大罷免宣講！民進黨台中戰將劉八郎驚傳病逝…享壽84歲

記者吳泊萱／台中報導

民進黨籍前神岡鄉長劉八郎病逝，享壽84歲。（圖／翻攝自臉書）

民進黨籍台中市前神岡鄉長劉八郎，昨日（12月31日）驚傳因病辭世，享壽84歲，消息曝光讓地方人士相當不捨。據了解，今年4月，劉八郎曾為罷免楊瓊瓔案現身站台，當時健康狀況還不錯，但近幾個月健康逐漸走下坡，反覆進出醫院治療，最終不敵病魔與世長辭。

劉八郎曾在1990年至1998年間，擔任神岡鄉鄉長，近年雖已離開政壇一段時間，但在神岡地區仍有一定影響力。今年4月，劉八郎還曾出席大罷免場合宣講，當時氣色狀況都不錯。

據悉，劉八郎在近幾個月健康逐漸走下坡，反覆進出醫院治療，昨日（31日）因病況危急送醫，最終不敵病魔離世，享壽84歲。

