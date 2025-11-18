4月股災以來最慘！日本面臨「股匯債」三殺，高市早苗和央行總裁談了什麼？
全球股市響起「空」襲警報，包括台灣在內的亞洲市場今（18）日全線挫跌，日經225指數收跌3.22%，創下今年4月股災以來最慘單日跌幅，49000點大關暫告失守；韓國KOSPI指數也重挫3.32%，晶片股淪為重災區。
日本首相高市早苗近日面臨龐大壓力，不只是國內經濟情勢與財政支出計畫，與中國之間的外交烽火也讓市場風險情緒更為惡化，日本週二慘遭「股匯債三殺」，日圓兌美元匯率跌破155水準再創今年1月以來新低，日經225指數、東證指數暴跌，公債殖利率竄升。
日本央行12月還會升息嗎？
日本內閣府昨日公布第三季實質GDP以年率計算下滑1.8%，這是日本經濟六個季度以來首次出現萎縮。經濟學家認為，這份GDP數據並沒有那麼糟糕，但仍可能強化高市早苗推動雄心勃勃的支出計畫的決心。
根據彭博社的調查顯示，高市早苗的經濟措施包含新增支出規模預計將超過去年的13.9兆日圓。當地媒體指出，執政的自民黨部分議員週一主張將方案規模定為約25兆日圓。
日本目前債台高築，在已開發國家中背負全球最大的公共債務，市場擔憂經濟刺激方案將加重債務負擔，預計日本央行也將推遲升息行動，距離下一次政策決策還有一個多月的時間，交易員正對日本財務省出手干預匯市的風險保持警惕。
植田和男證實兩人討論外匯問題 但高市並未施壓政策
值此金融市場劇烈波動之際，高市早苗和日本央行總裁植田和男於台灣時間今日14時30分會面，但他們上週才在政府小組會議上碰過面，因此今日這場被外界視為具有目的性的會談，她是否藉此機會施壓央行的利率決策動向，備受市場關注。
會後，植田和男表示稍早與高市早苗討論了經濟、通膨和貨幣政策問題。日本央行正在調整貨幣，穩定實現2%的通膨目標，持續將審慎研究各項數據後決定貨幣政策。
他也證實，兩人曾經討論外匯問題，但對細節不予置評。央行樂見匯率穩定波動反映基本面，未來仍將密切關注匯率波動對於經濟的影響。
植田和男強調，高市早苗並未針對政策提出任何要求，他在會議上向首相說明，由於政府和央行的努力，物價、薪資同步成長的機制正在恢復，央行將根據經濟數據，做出適當政策決定。
