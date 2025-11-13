4月被拔官！登警用系統偷查情敵個資 北市敦南所副所長5萬交保

記者楊忠翰／台北報導

台北市大安分局敦化南路派出所鄭姓副所長偷查情敵個資遭送辦。（圖／翻攝畫面）

台北市大安分局驚傳風紀案件，今年4月間，督察組進行警用系統查詢稽核作業，進而查出敦化南路派出所有異常查詢紀錄，督察人員深入追查後發現，鄭姓副所長查詢特定民眾個資，但當時他並無行政、刑案調查紀錄，督察組立刻展開自清自檢程序，本月3日將鄭員依個資法、洩密等罪嫌移送法辦，檢方複訊後諭知5萬元交保。

大安分局表示，台北地檢署指揮警政署政風室、警察局政風室及本分局督察組等單位，偵辦警員涉犯洩密、個資法等案件；本月3日中午12時許，專案小組率隊前往警備隊、敦化南路派出所及住家等地點搜索，並查扣相關證物，檢察官複訊後諭知鄭員5萬元交保、鄧員則是無保請回，本分局將深入追查有無其他員警涉案，除予以最嚴厲之行政處分外，同時追究相關人員考核監督不周之責。

警方清查時發現，鄭員所查個資屬於特定民眾，但是被查詢者並未涉及刑案或行政違規，鄭員應訊時辯稱，他是協助友人查詢個資，但檢方深入清查後發現，鄭員是為了掌握情敵行蹤，才會登入警用系統查詢個資，考量鄭員一時思慮未周，犯後坦承犯行，檢方複訊後諭知鄭員5萬元交保。

今年4月間，大安分局已召開人評會，並拔除鄭員敦南所副所長職務，改調警備隊服勤；大安分局強調，本分局秉持警紀警辦、毋枉毋縱之立場，以及「不掩飾、不庇縱、不護短」之態度，徹查到底，絕不寬縱，展現淨化團隊決心，藉以維護警譽。

