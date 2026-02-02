4月12日「粉紅超跑」起駕 鍾東錦分享白沙屯拱天宮媽祖文化

照片來源：白沙屯拱天宮臉書粉專

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

每年全國民眾高度關注的國家重要民俗「2026白沙屯媽祖丙午年往北港進香」日程出爐。本次行程為國曆4月12日週日至4月20日週一，即農曆2月26日子時至3月4日申時，共8天7夜。拱天宮宣布，將於國曆3月11日至4月9日，每日上午8時至下午6時受理進香報名。

拱天宮循例於每年農曆12月15日，由爐主擲筊完成「2026白沙屯媽祖往北港進香筊筶（跋杯）擇日」，全程透過拱天宮官方臉書與YouTube直播，在拱天宮管理委員會及信眾見證下，擲筊結果如下：「放頭旗」4月9日週四（農曆2月23日子時）晚間11時20分；「登轎」4月12日週日（農曆2月26日子時）晚間11時55分，登轎就緒後隨即出發。

廣告 廣告

照片來源：苗栗縣政府

拱天宮繼續指出，「到北港」4月16日週四（農曆2月29日）約上午11時前後；「進火」4月17日週五（農曆3月1日子時）凌晨0時10分；「回宮」4月20日週一（農曆3月4日申時）下午4時10分；「開爐」5月1日週五（農曆3月15日子時）凌晨0時35分。

照片來源：苗栗縣政府

苗栗縣長鍾東錦表示，白沙屯拱天宮媽祖長年照撫信眾身心靈，每年徒步往北港進香，全程300多公里的路線充滿未知，成為信眾找回自己、找回初心的旅程。此項信仰文化已延續200多年，因具傳統性及特殊性，於民國97年登錄為苗栗縣無形文化資產，並於民國99年獲文化部指定為國家重要民俗祭儀，受《文化資產保存法》相關規定保護。縣府將協調相關機關配合，協助活動順利進行，使傳統文化傳承得以保存。

文化觀光局長林彥甫提醒民眾，可下載「白沙屯GPS即時定位」APP，即時掌握白沙屯媽祖所在位置，或透過網路直播參與這場年度盛事。詳細資訊可至「白沙屯拱天宮」Facebook粉絲專頁查詢。

照片來源：白沙屯拱天宮臉書粉專、苗栗縣政府

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

大排長龍搶駿馬迎福春聯、紅包袋 高虹安回歸主政展現高人氣

中午來開匯／民眾黨議員提名協調不成就全民調 黃國昌：負擔成本是基本

【文章轉載請註明出處】