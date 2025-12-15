4架MQ-9無人機川普上任後「改贈為賣」？顧立雄：完全不實

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國前總統拜登任內曾規劃動用總統撥款權(PDA)軍援我國4架MQ-9無人機，但傳出川普重返白宮後，將這4架無人機改贈為賣。對此，國防部長顧立雄今(15)日強調，「本來要援贈改要我們買」的講法完全不實。

顧立雄今日出席立法院外交及國防委員會前受訪說明，我國本來就有買4架MQ-9無人機。

針對原先要無償軍援4架的部分，顧立雄說，過程涉及的相關問題與細節，基於台美軍事交流默契，國防部無法公開說明細節，但他要說明，「本來要援贈，改要我們買」這個講法完全不實、不是事實。

