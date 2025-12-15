4架MQ-9無人機美方「改送為賣」？ 顧立雄駁斥：不是事實

近期傳出，美國原定援贈給台灣的4架MQ-9A無人機，決定「改送為賣」，國防部長顧立雄今（15）天證實軍援計畫生變，但也駁斥強調不是改送為賣。

回顧整起經過，美國總統川普（Donald Trump）在第一任期曾批准出售4架MQ-9B無人機給台灣，到了2023年7月底，美國總統拜登更以總統撥款權，軍援台灣3.45億美元，路透社指出，最大贈台項目就是4架的MQ-9A。

美國前總統拜登2023年曾以總統撥款權，援贈我國4架MQ-9A。圖／台視新聞製圖

不過近期傳出，軍援的4架無人機已經取消，剩下我方原先訂購的4架新機，據了解，是美國政黨輪替後，華府決定「改送為賣」，我國國防部評估，認為沒有必要接收這批舊機，因此放棄。

對於傳言，國防部長顧立雄今天證實「軍援有變」，但原因不是「改送為賣」，他表示，我們本來就有買4架MQ-9B，至於原來要無償軍援的4架無人機部分，涉及到一些問題跟細節，基於台美軍事交流的默契沒有辦法公開，本來要援贈、現在叫我們買的講法完全不是。

MQ-9無人機是世上第一種專門為長時間進行高空偵察任務設計的武裝無人機，型號包括MQ-9A死神，可攜帶地獄火飛彈，用於戰場偵察打擊；還有MQ-9B海上衛士，用於海域監偵，巡航高度更高。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，MQ-9無人機可以說是全球範圍內目前最成熟的無人機，可以搭載1.8公噸的彈藥，進行空對空的自衛作戰，對台灣來講可以有效掌握台海周邊的狀況，留空的時間最大可以平均到24小時左右。

軍援計畫生變，中間細節不得而知，不過台美軍購仍會持續進行。

台北／黃子庭、郭致汎、黃品寧、班瑪旺嘉 責任編輯／陳盈真

