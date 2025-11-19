4校學童共創小星星願望 「2025東興圳光藝節」12/13閃耀登場





今年東興圳光藝節主題為「一閃一閃亮晶晶」，串起城市夜色與童年的記憶，活動延續與在地學校共創的理念，文化局邀請六家、東興、興隆與嘉豐等4所國小，共約200名學童參與創作，以「願望與夢想」為題，讓孩子的創意在東興圳水岸間綻放成閃爍的光。

文化局指出，共創課程分為「觀察」、「創作」與「命名」三個階段，啟發學童將生活中的想像化為藝術。孩子們在土星燈球與風車上揮灑色彩，親手編織竹燈籠，創作出閃耀的《亮晶晶小怪獸》，並在作品上寫下屬於自己的願望。當夜幕降臨，竹籠燈、星球燈、風車燈與閃亮燈片一一亮起，孩子的夢想也隨風閃爍，在東興圳匯成一條溫柔的星河。

廣告 廣告

文化局長朱淑敏表示，光藝節共創計畫讓藝術從校園延伸到公共場域，培養孩子的觀察力、創造力與表達力，讓文化教育向下扎根。這不僅是藝術教育的實踐，更象徵文化平權與社會共融的具體展現，讓每一份天真與想像都能被看見、被照亮。

更多新聞推薦

● 迎接TWICE、伍佰週末開唱 高市府推「ALCOHOL FREE」最甜應援及交通優惠