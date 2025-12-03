4檔台股主動式ETF本月開募！ 投資特色、經理費率大比較
[Newtalk新聞] 時序來到 2025 年歲末，雖今年來全球金融市場飽受川普關稅之亂震盪，年終來看，全球各主要股市大盤均頻頻創高，台股今年也在「護國神山」台積電（2330）領軍科技類股下，突破 28,000 點新高。雖台股近期創高後拉回整理，但大盤在高檔震盪後，隨著 2026 年 AI 科技題材蓄熱，後市行情仍可期。
市場法人表示，台灣科技創新商機多元，觀察過去三年台積電與科技類股族群表現，其中，許多科技股年度漲幅贏過大盤及護國神山，以今年來報酬率來看，台積電漲 35%，但市值 500 大的科技股中，漲贏神山的科技股就有 106 檔，平均漲幅高達 102%。投資人可搭上年底台股主動式ETF募集熱潮，即時掌握相關投資契機。
今（3）日起展開募集的有主動台新優勢成長（00987A）、主動復華未來50（00991A），下周一（8 日）也有主動群益科技創新（00992A），12 月 15 日則由主動第一金台股優（00994A）接棒。這四檔主動式ETF也都有配息機制，從年配、半年配至季配息，其中，00992A、00994 為季配息制。
四檔主動式 選股特色略不同
從各檔投資特色觀察，這波新發行台股主動式ETF全面鎖定成長型題材，同時也挑選大型企業入手。然而，挑選範圍從台股市值前150大、前 250 大，至前 500 大企業均有涵蓋；再觀察費用率，傳統主動式台股基金經理費率約於 1.2%－1.8% 間，對照四檔新開募的主動式ETF，費率具備競爭力。其中又以 00987A、00994A 最具備費率優勢。
題材方面，00987A 鎖定的是台股中具獲利成長能力的「AI 供應鏈」，其中不乏股民熟知的台積電（2330）、聯發科（2454）、奇鈜（3017）、健策（3653）、台光電（2383）、台達電（2308）、世芯—KY（3661）等高價位電子股；然而，透過僅 10 元發行價，即可讓小資族參與到這些強勢股的成長性。
再看到 00991A，其透過主動研究，從台灣市值前 150 大上市、上櫃公司中汰弱留強，挑出未來的市值前 50 大「明日之星」，以追求長期打敗加權指數。同樣地，該檔ETF每單位發行價為 10 元。經理人呂宏宇指出，AI 崛起造成全球經濟結構迅速變動，也讓台股產業個股洗牌，若僅靠市值條件選股，將錯失投資先機，這些前 50 大企業，可能有些在被納入前股價就已增強、在退出前就已弱化；或還沒進入前 50 大前，股價漲勢就已陸續發酵。
00992A 採取「科技雷達」選股策略，不只是台積電，更鎖定能掌握科技創新重要技術節點的供應鏈，量化模組及質化選股並重，來選出驅動力與續航力十足的成分股，藉由法人認同度及獲利能力，來量化定義科技創新的強企業，加上用產業競爭力、產品定價能力、經營者領導力來判斷，是否屬於科技創新的強趨勢企業。
至於 00994A，則選股範圍更擴大至台股市值前 500 大企業，主動捕捉強勢產業與個股，更特別的是，其打破傳統「單一持股上限僅能配置 10%」的規範，第一大持股權重上限可達 30%。經理人張正中指出，近一年來受惠於 AI 浪潮，權值股如台積電表現尤為亮眼，帶動台股屢創波段新高，過往主動基金因法規限制，即便洞悉市場主流，也難完全反映行情；而 00994A 聚焦台股市值前 500 大企業，再加上最大持股上限可達三成，強化集中度更有效掌握主流行情。
AI 泡沫還早 把握主升段行情
近二年來，美、台 AI 產業及股價表現一枝獨秀，引發市場對 AI 泡沫化疑慮，台新臺灣優勢成長主動式ETF經理人魏永祥指出，目前有 AI 投資比重佔美國 GDP 尚於低檔的 0.8%、科技巨頭密集發行高等級公司債，不過美國壽險公司積極認購，可望為 AI 資料中心建設提供穩定的「彈藥」。此外，本益比在合理範圍，加上目前美股科技股的淨利率大幅提升至 25～30%，遠高於網路泡沫時期的 10%、CSP 大廠持續上修資本支出等利多，支撐 AI 成長動能，台股相關供應鏈仍大幅實質受惠。
大盤下半年一度見 28,500 點，不少投資人卻因出場過早、持股水位太低，只能眼看行情大漲，抱憾錯過主升段行情。第一金投信指出，美國關稅爭議與 AI 主題高估疑慮牽動市場情緒，投資人面對行情波動與產業板塊輪動加快，投資難度提升，不妨挑選具備高度操作彈性與專業經理人動態選股的主動式ETF，搶攻台股行情修復動能。
