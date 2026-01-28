4檔強勢股遭納入處置！證交所、櫃買中心公布最新名單

證交所與櫃買中心於今（28）日同步更新處置股清單。（示意圖／翻攝自pixabay）





證交所與櫃買中心於今（28）日同步更新處置股清單，新增首利（1471）、沛爾生醫-創（6949）、萊德光電-KY（7717）以及能率亞洲（7777）等4檔個股，自明（29）日起將改採分盤交易機制。除萊德光電-KY為每20分鐘撮合一次外，其餘3檔皆改為每5分鐘人工撮合。

4飆股被「抓去關」

電源供應器暨機殼廠首利今日收在13.9元，下跌0.75元、跌幅5.12%，成交量達1萬748張。儘管當日股價回檔，證交所指出，首利已連續3個交易日被列為注意股，近6個營業日累積收盤價漲幅高達33.9%，且今日成交量為近60日均量的11.71倍，因此進一步列入處置。

而首利也因股價波動劇烈，同步公告自結營運成果。2025年12月單月合併營收為1,100萬元，年減54.17%，歸屬母公司淨利700萬元、年增150%，單月每股盈餘0.04元；全年合併營收1.83億元，年減34.37%；防疫概念股沛爾生醫-創在立百病毒相關題材帶動下，股價持續強攻，今日盤中一度衝上563元，改寫掛牌以來新高，終場收在560元，上漲47元、漲幅9.16%。

證交所指出，該股近期已累計5個交易日被列注意股，近6個營業日收盤價漲幅達31.19%，其中6日內起迄兩日的收盤價價差達127元，且當日收盤價為區間最高，符合警示標準，因此納入處置。

櫃買中心表示，低軌衛星概念股萊德光電-KY因30個營業日內曾被處置，加上近日再度連續3日列入注意股，構成第二次處置，撮合頻率因此調整為每20分鐘一次。該股今日收在606元，上漲12元、漲幅2.02%。櫃買中心指出，萊德光電-KY近6個營業日累積漲幅達27.03%，且區間價差達136元，符合注意股與處置條件。

機器人概念股能率亞洲則因近6個營業日累積漲幅達34.15%，且連續3日遭列注意股，今日也被進一步納入處置名單。由於本次處置期間長達10個營業日，相關個股將一路處置至2月11日封關，最快須待金馬年新春開紅盤後，方可解除限制。

除上述個股外，今日另有多檔上市與上櫃股票被列為注意股。上市部分新增26檔，包括集盛、旺宏、燿華、聯昌、全新、一詮、奇鋐、景碩、晶彩科、定穎投控、亞諾法、雙鍵、十銓、榮科、彩晶、金橋、宏齊、盛群、富世達、嘉雨思-創、松川精密、華東、福懋科、南茂、宇瞻及美德醫療-DR。

上櫃市場方面，除萊德光電-KY與能率亞洲外，另有金居、群聯、博智、品安、蜜望實、竹陞科技、M31、方土昶、華星光、協易機、定穎投控一、禾瑞亞、力旺、上詮、威剛、光環、波若威、聯亞與天蔥等21檔個股列入注意名單。

