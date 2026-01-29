4檔股慘遭關禁閉！最新處置股名單出爐電源、防疫、低軌衛星都上榜

證交所與櫃買中心於 28 日公告更新的最新處置股名單，包含電源供應器股首利 （1471）、防疫概念股沛爾生醫-創 （6949）、低軌衛星股萊德光電-KY （7717） 及機器人概念股能率亞洲 （7777） 4 檔個股，將自29日起展開為期10個營業日的處置期，預計一路「關緊閉」到2月11日封關當天，最快需待春節後開紅盤後才能解禁。

證交所與櫃買中心於 28 日公告更新的最新處置股名單。（圖/資料照）

首利（1471）昨日收盤價13.90元，下跌 0.75 元，跌幅為5.12%，由於首利連續3個交易日被列為注意股，且近6個交易日累積漲幅達 33.90%，成交量暴增至 60 日均量的 11.71 倍，證交所公告自29日起至 2 月 11 日止，對其採取處置措施。撮合方式採每5分鐘人工手動撮合一次。

沛爾生醫-創（6949）漲勢強勁，昨日收盤價為560元，上漲47元，漲幅為9.16%。但沛爾生醫近期股價劇烈波動，最近 6 個營業日累積漲幅達31.19%，且6日內起迄價差高達127元。證交所公告自29日起至2月11日止執行處置。處置方式為每5分鐘人工撮合一次。

圖為證券櫃檯買賣中心示意圖。（圖/資料照）

此外，櫃買中心表示，低軌衛星概念股萊德光電-KY （7717）因近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布注意交易資訊，因此從29日起10個營業日到2月11日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次。

能率亞洲（7777）則因連續3個營業日達櫃買中心公布注意交易資訊，因此從29日起10個營業日到至02月11日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每5分鐘撮合一次。

除了4檔已進入處置程序的個股外，28日仍有47檔上市櫃股票因交易異常熱絡被列入「注意名單」。上市股方面為集盛、旺宏、燿華、聯昌、全新、一詮、奇鋐、景碩、晶彩科、定穎投控、亞諾法、雙鍵、十銓、榮科、彩晶、金橋、宏齊、盛群、富世達、嘉雨思-創、松川精密、華東、福懋科、南茂、宇瞻及美德醫療-DR。上櫃市場則為金居、群聯、博智、品安、蜜望實、竹陞科技、M31、方土昶、華星光、協易機、定穎投控一、禾瑞亞、力旺、上詮、威剛、光環、波若威、聯亞與天蔥。

