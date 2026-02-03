4檔股票今起列處置股 年後才能「出關」

今（3）日起共有4檔股票被列入「處置股」名單。（示意圖／翻攝自Pexels）





股民注意！根據證交所與櫃買中心最新公告，今（3）日起共有4檔股票被列入「處置股」名單，包括上市生技股藥華藥（6446）、半導體股竹陞科技（6739）、擎亞（8096）以及沛爾生醫-創（6949）。這些股票的處置措施將一路持續到年後，投資人須特別留意交易規則的變化。

4檔股票被列處置股

根據證交所與櫃買中心最新統計，這4檔個股因近期股價波動劇烈、週轉率過高或價差過大，紛紛觸發監管機制。由於此次處置期間長達10個營業日，且剛好橫跨農曆春節假期，這也意味著投資人的資金將被「鎖」在這些標的中，必須等到2月25日才能迎來「出關」解禁，這對於習慣短線操作的股民來說無疑是一大挑戰。

在具體處置名單中，藥華藥、竹陞科技以及擎亞這3檔個股，從今日起均改採每5分鐘進行人工撮合的分盤交易機制。藥華藥今年以來漲幅已破54%，近期更因累計4度列入注意股，且6個營業日內價差高達103元，再度成為監管焦點。而竹陞科技雖然昨（2）日股價回檔重挫，但因近6個營業日累積漲幅仍達 23.15%，且近2日價差高達149元，因此同樣無法免於處置。

同樣被列入5分鐘撮合名單的還有半導體通路商擎亞，該股近期走勢極為強悍，6個營業日內累積漲幅高達43.7%，且昨日週轉率高達35.83%，因連續3天達到注意股標準而正式「入獄」。至於沛爾生醫-創的處置力道則更為嚴厲，由於過去30個營業日內曾有多次被發布處置紀錄，屬於「累犯」性質，因此從今日起改採每20分鐘人工撮合一次，相關約束同樣將一路實施至2月25日。

這波處置潮顯示部分股票因近期行情過熱或價差過大，容易觸發監管措施，市場投資者應謹慎因應。

