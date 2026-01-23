4檔記憶體「出關」首日各走各路！南亞科漲5% 晶豪科股價從漲停一路溜滑梯、力積電最弱

晶豪科今（23）日「出關」後，首日股價從「亮燈」漲停下滑「紅翻黑」。 圖：Yahoo!股市

[Newtalk新聞] 先前遭到處置交易的記憶體股陸續出關，今（23）日南亞科（2408）、威剛（3260）、力積電（6770）及晶豪科（3006）恢復正常交易，不過股價呈現兩樣情。

南亞科早盤走勢上沖下洗，但在上午 9:40 分後，股價向上拉抬「黑翻紅」，至 11:04 分暫報 281 元，漲 14.5 元或 5.4%，成交量放出120,966 張，為昨日 22,106 張的逾 4 倍；挾賣廠利多的力積電（6770）早盤「由紅翻黑」，一度挫跌逾 7%，現下跌 2.7 元或 4.25% 至60.9 元，成交量放出 195,536 張。

晶豪科今早開盤即「亮燈」、鎖死在 162 元，但隨著賣壓湧現，走勢一路下滑，至上午 10:16 分後跌勢收斂，目前報 144.5 元，下跌 3 元或 2.03%，上演平盤保衛戰，成交量45,453 張；至於走勢較強勁的威剛，今日維持在紅盤上，現報 319.5 元，上漲 23 元或 7.8%，成交量18,961 張。

分析師廖佑璋建議，記憶體股在出關後的籌碼都會有些凌亂，不必在出關當下搶進，可以先等個幾天，待籌碼稍微穩定，或是回測到五日線、十日線的支撐後，再做進場佈局。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

