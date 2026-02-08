「4款中藥」藏致命禁忌！紅麴也上榜 醫示警：吃錯恐傷肝腎

記者蔣季容／台北報導

4大中藥使用禁忌。（圖／翻攝自楊智鈞臉書）

中國一名35歲男子為了降血糖，在網路上購買中藥「附子」，並用熱水沖泡飲用，沒想到出現急性中毒，導致呼吸心跳驟停，送醫不治身亡。心臟外科醫師楊智鈞提醒，附子是中醫裡號稱「回陽救逆第一品」，但在毒物科眼裡卻是心臟殺手，同時也點名4大中藥使用禁忌，其中「紅麴」也上榜。

楊智鈞在臉書表示，附子若沒有經過專業的「炮製」與長時間煎煮去毒，它含有的烏頭鹼會直接攻擊心臟，導致嚴重的心室顫動（Ventricular Fibrillation），就是讓心臟亂跳到停擺。

楊智鈞指出，「天然」不代表「無毒」，中藥也是藥，用錯了就是毒。以下4味中藥材，在現代藥理研究中被證實對心血管有幫助，但它們都有「可能危險的使用禁忌」。

1、丹參

在中醫心血管領域，有「一味丹參，功同四物」的美譽。現代研究發現，丹參能擴張冠狀動脈、增加血流量，並具有抑制血小板凝集的功效，類似輕微的阿斯匹靈。對於循環不好的病人，它就像是血管的清道夫。

但如果正在服用抗凝血劑（如 Warfarin, Coumadin），絕對不能私自大量服用丹參，因為它會加強藥效，導致凝血功能被過度抑制，引發嚴重內出血甚至腦出血的風險。術前一週務必停用。

2、三七

很多人把它跟人參搞混，但它最獨特的地方在於「雙向調節」，既能止血，又能化瘀。它含有豐富的三七皂苷，能降低心肌耗氧量、擴張血管。對於血管壁脆弱、或是擔心術後瘀腫的族群，它是很好的修復材料。

不過三七分「生、熟」兩種，效果天差地遠。生吃主打活血化瘀，預防血管堵塞，適合三高族群。熟吃變成補血（類似當歸），活血力大減，孕婦禁用，因為活血作用太強，恐動胎氣。

3、紅麴

紅麴中的有效成分 Monacolin K，其化學結構其實就跟西藥的降血脂藥（Lovastatin）幾乎一模一樣。它能有效降低壞膽固醇 (LDL)。

如果已經在吃降血脂西藥（Statin 類），不要再吃紅麴保健品。兩者機轉相同，混著吃等於「藥量加倍」，會大幅增加橫紋肌溶解症與肝腎損傷的風險。 此外，網購來路不明的紅麴，若發酵不當產生橘黴素 (Citrinin)，可能會直接傷腎的毒素。

4、黃耆

很少人知道，這味補氣藥跟靜脈曲張有關。中醫認為靜脈曲張常因「氣虛下陷」，導致血液無法回流。黃耆能「補氣升陽」，在現代應用上能幫助消水腫、促進機體代謝。對於覺得腿重、心臟無力的靜脈曲張患者，它能提供向上的推動力。

不過，當身體有發炎反應，如感冒、發燒、喉嚨痛、或是傷口紅腫熱痛、蜂窩性組織炎時，不要吃黃耆。這時候補氣，等於是把細菌毒素促發，會讓發炎更嚴重。

