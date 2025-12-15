4款嬰幼兒食品「重金屬超標」 台日韓品牌都入列





為守護嬰幼兒食品安全與消費者權益，行政院消費者保護處（消保處）針對市售50件市售嬰幼兒食品進行檢測及標示查核，其中標示查核部分全數符合規定；品質檢測部分，「重金屬-鉛」部分，有1件不符合規定，「重金屬-鎘」部分，有4件不符合規定，已由地方衛生機關依法查處並要求業者改善完畢。

行政院消保處說明，本次會同新北市、桃園市、新竹縣、臺南市及宜蘭縣等5個縣市衛生機關人員，於實體通路進行購樣，檢測項目包括「重金屬－鉛」及「重金屬－鎘」。結果顯示，在鉛含量部分，有1件產品不符規定（汪汪隊立大功齒妍堂海苔酥，檢出重金屬鉛0.057mg/kg，不符限量標準0.050mg/kg）；鎘含量部分，則有4件產品未達標準（汪汪隊立大功齒妍堂海苔酥檢出重金屬鎘0.838mg/kg，不符限量標準0.040mg/kg，超標近20倍），其餘產品均符合相關法規。

針對檢出重金屬不合格的產品，衛生福利部食品藥物管理署已責請地方衛生機關依法查處，相關批次商品均已完成下架並銷毀，並要求製造商或進口商限期改善。對於進口產品，食藥署也已加強邊境管制，針對同一進口商、同產地及同貨品分類號列產品，提高抽批查驗比例，以防止問題商品再次流入市場。

行政院消保處提醒消費者，選購嬰幼兒食品時，應注意下列事項：

一、應留意嬰幼兒食品外包裝建議適用年齡之標示，選購適合家中嬰幼兒年齡食用之嬰幼兒食品。

二、不購買來源不明或標示不清之嬰幼兒食品，購買前應檢視商品之製造或進口廠商名稱及地址、產地、成分及營養標示等資訊是否清楚完整。

三、應確認嬰幼兒食品之製造日期、保存期限等標示，選購保存期限內之商品。

▲▼市售嬰幼兒食品 品質檢測及標示查核結果彙整表。（圖／翻攝《消保會》官網）

