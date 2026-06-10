4款水果下雨天別買 老闆揭「水傷地雷」：外表看不出

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受西南風與鋒面影響，全台近日多處降雨，最近經營「真青翠鮮果店」的老闆阿毛就提醒大家，下雨期間有四類水果最好先別購買，即便買了也要盡快食用，以免放置數天後出現過熟、發酵等問題。

（示意圖／路透社）

阿毛指出，瓜類水果在下雨天後容易出現水傷的問題，雖然外觀看似完好，但切開後內部已有變化，必須立即食用；根據農業知識入口網的解釋，「水傷」是指台灣發生強降雨導致農田與農作物浸水，造成多種作物生長不良或果實腐爛的狀態。

值得一提的是，曾有農友分享，要識別西瓜是否出現水傷，可以先從果皮開始判斷，看看果皮是否出現類似水浸狀斑塊，甚至出現裂果，再者就是輕拍西瓜，若沒有聲音就代表水分過多或是過熟。

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阿毛提到，鳳梨在雨後同樣面臨風險，切開當天就要馬上吃掉，否則很容易立即發酵而無法食用；另外，木瓜則因其極度怕水的特性，只要碰到水表皮就會發霉，導致水果還未食用就已腐爛。

阿毛最後提到的是哈密瓜，他提醒，下雨天過後哈密瓜會從頂部或底部開始逐漸潰爛，但這種腐爛過程並非立即顯現，購買當日可能沒有異狀，卻在兩、三天後才出現問題，令消費者措手不及。

阿毛認為，雖然下雨天要避免購買這些水果，但也不用隔太久，大約隔個2、3天就能恢復購買。

阿毛提到，下雨天買水果還有一大優勢，就是價格會變得相對便宜，不過如果真的買了，必須馬上吃完，否則真的很容易損壞。

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