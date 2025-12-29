4款車輛撞擊測試出爐！現代CUSTIN奪4星

▲TNCAP今（29）日公布HYUNDAI CUSTIN、HYUNDAI TUCSON L，以及車輛業者自費評等車型TOYOTA YARIS CROSS、LUXGEN n7結果。（圖／記者許若茵攝）

[NOWnews今日新聞] TNCAP今（29）日公布HYUNDAI CUSTIN、HYUNDAI TUCSON L，以及車輛業者自費評等車型TOYOTA YARIS CROSS、LUXGEN n7結果，HYUNDAI CUSTIN獲得四顆星，HYUNDAI TUCSON L 獲得三顆星，以及車輛業者自費申請評等二車型的評等結果，TOYOTA YARIS CROSS 獲得四顆星，LUXGEN n7 獲得五顆星。

今(114)年9月30日公告三車型TNCAP評等結果後，財團法人車輛安全審驗中心針對第四季四車型（HYUNDAI CUSTIN、HYUNDAI TUCSON L、TOYOTA YARIS CROSS 及LUXGEN n7），依「交通部執行臺灣新車安全評等作業要點」及「交通部臺灣新車安全評等規章」執行 TNCAP 主動、被動安全評等試驗，辦理完成計分及轉換星級評等。

TNCAP說明， HYUNDAI CUSTIN 於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護74%、兒童保護75%、行人保護67%及安全輔助69%，依據星級評等平衡標準規定，CUSTIN 車型整體星級評等為四顆星。

TNCAP指出， HYUNDAI TUCSON L於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護72%、兒童保護55%、行人保護52%及安全輔助71%，依據星級評等平衡標準規定，TUCSON L車型整體星級評等為三顆星。

另TOYOTA YARIS CROSS 於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護 80%、兒童保護 71%、行人保護 82%及安全輔助66%，依據星級評等平衡標準規定，YARIS CROSS車型整體星級評等為四顆星。

LUXGEN n7 於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護90%、兒童保護87%、行人保護68%及安全輔助86%，依據星級評等平衡標準規定，n7車型整體星級評等為五顆星。

