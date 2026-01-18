4款韓系「潤色護唇膏」推薦！Laka、rom&nd必收色一次看，水潤清透光澤唇
【文／Beauty美人圈．Janine】
2026 韓系開架潤色潤唇膏依然是最多人的日常妝容首選！不只保濕修護，更加入潤色與光澤設計，讓乾唇、暗沉唇色也能變得水潤有氣色，素顏擦也不突兀，水潤清透的光澤唇不黏膩、不卡唇紋，日常補擦也毫無負擔。本篇精選2026韓系開架潤唇膏推薦清單，Laka、rom&nd等從滋潤度到適合膚色、推薦色一次整理，快一起往下看！
2026韓系潤色護唇膏推薦：Laka 果然保濕潤唇蜜
編輯推薦必收色：#705 Toasty、#707 Tweed
Laka 打造兼具護唇、保濕與妝效的全能護唇蜜！含覆盆子籽油等養護成分，上唇後水潤度明顯提升，細緻填補唇紋、讓乾唇瞬間變得平滑飽滿。質地看起來油亮光澤，實際卻不黏、不厚重，抿起來柔軟有彈性，呈現柔亮卻乾淨的自然唇色。貼合唇型的柔軟刷頭塗抹超均勻、不卡邊，素顏使用也能打造好氣色！暖調膚色首選無花果色#705 Toasty、顯白柔嫩不挑膚，冷調膚色則推薦覆盆莓色#707 Tweed，襯托通透白皙好氣色。
2026韓系潤色護唇膏推薦：rom&nd X ZO&FRIENDS 果凍唇膏
編輯推薦必收色：#19 喵粉軟糖、#20 雛菊軟糖
G-DRAGON 的愛貓 ZOA 化身聯名主角，與 rom&nd 打造今年最萌的果凍唇膏！唇膏外殼以 ZOA 肉球為靈感，掀開瞬間就有種把可愛帶上嘴的感覺。這次延續 rom&nd 的水光炸彈配方，加入摩洛哥堅果油、玫瑰果油與月見草萃取，能牢牢鎖住水分、形成清透光澤膜，讓雙唇看起來水嫩但不黏膩。色號設計結合 ZO&FRIENDS 的角色配色，#19 喵粉軟糖是粉×灰的柔霧粉感；#20 雛菊軟糖則是白×珊瑚交織出的溫柔珊瑚色。
2026韓系潤色護唇膏推薦：hince 冰透蜜糖唇頰膏
編輯推薦必收色：#01 蜜桃玫瑰、#05 晨曦柔光、#13 蘇打汽水、#16 落日玫瑰（新色）
hince 冰透蜜糖唇頰膏推出新色！果凍質地一抹化開，保濕滋潤度極高，光澤妝感唇紋完全消失，除了當作潤唇膏、也可以當作頰彩，雙頰透出自然的光澤。必收色就是百搭的#01 蜜桃玫瑰，是日常妝容首選，清透的粉色調#05 晨曦柔光人氣也相當高，今年的新色#16 落日玫瑰則是暖感玫瑰色，不挑膚、誰擦誰嫩！除了幾款色調，還有無色珠光款13 蘇打汽水，可以單獨當作打亮、堪稱疊擦神級色～
2026韓系潤色護唇膏推薦：BEIGIC 淡紋精華唇頰蜜
編輯推薦必收色：#04 Sway、#05 Flat White
一抹柔滑，就像融化的奶油在唇上綻開！BEIGIC這款唇頰蜜融合神經醯胺與植物性A醇成分，邊上妝邊保養，讓雙唇逐漸變得平滑、豐潤。質地水潤帶有微微光澤，能自然融合肌膚，打造從內透出的柔嫩血色感。今年的新色包含低飽和調的玫瑰色#04 Sway、還有珊瑚色#05 Flat White，不論作為潤唇或頰彩使用，都是偽素顏妝中最自然的「氣色小心機」，像天生粉嫩透亮。
【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】
《延伸閱讀》
7款2026專櫃潤唇膏推薦！潤色護唇、潤唇凍必收新品一次看，PRADA、NARS偽素顏必收
其他人也在看
2026彩妝新品排行榜！資生堂精華蜜粉爆好評、PAUL&JOE潤唇膏成淡顏系最愛！
首先被討論度推上榜首的，是資生堂全新推出的【超聚光持光蜜粉】！這顆蜜粉之所以會被稱為#精華蜜粉，關鍵在於它能同時完成定妝與保濕！由於粉體中特別加入專利「玻尿酸持光粉末」，上臉後會隨肌膚延展貼合，妝面不乾、不浮；再搭配「七色珍珠光學」設計，能因應冷白光、自然...styletc ・ 1 天前 ・ 1
「越擦越上癮」的好氣色潤唇膏推薦！不挑膚色、淡顏系女孩最愛，嘴唇自帶高級濾鏡光
PAUL&JOE 西洋菊柔光透潤唇膏淡顏系女孩專屬唇彩，打造輕甜法式裸唇。以若隱若現的光澤薄紗包覆雙唇，透亮的色澤與唇部原本的色調相互融合，呈現宛如天生般的潤澤好氣色。獨家「雙融油脂配方」在接觸到唇部的瞬間即軟化溶解於雙唇，均勻完整的覆蓋唇形，「長效薄膜科技」...styletc ・ 2 天前 ・ 發表留言
寒流來襲皮膚拉警報！洗熱水澡竟讓乾癢加劇 醫揭「冬季癢」成因與對策
55歲的陳媽媽最近每到夜裡就覺得小腿癢得受不了，忍不住一直抓，早上起床發現皮膚抓出一道道紅痕，甚至有些地方已經破皮流血。原來是入冬後連續幾波寒流報到，她習慣洗熱水澡又愛泡澡，沒想到反而讓皮膚越來越乾燥，雙和醫院皮膚科翁子玉醫師說這就是俗稱的「冬季癢」，也稱為缺脂性皮膚炎，是冬天很常見的皮膚問題之一。NOW健康 ・ 1 天前 ・ 發表留言
不是只有國外牌好用！護妍天使、嘉丹妮爾、永和三美人、W博拭這些「MIT美妝」原來這麼好買！
護妍天使這次推出的「肌光淨白系列」，主打的是不同於傳統美白的「三重校色科技」，從源頭處理膚色看起來不乾淨的三大關鍵：暗沉、蠟黃與氣色不足。整個系列不把重點放在單一拉高白度，而是先透過傳明酸、維他命C、維他命B3的亮白組合打底，再結合抗光粉紅微藻協助修正蠟黃感...styletc ・ 1 天前 ・ 發表留言
喝紅豆薏仁水消水腫？醫警告「這3喝法」反害更糟 別再亂灌了
濕氣重就狂喝紅豆薏仁水？真的能一鍵除濕？這是很多人問過的經典問題。對此，中醫體系醫療長周宗翰醫師指出，他們以為「濕氣重→狂灌紅豆薏仁水→馬上乾爽瘦一圈！」，但真相是，紅豆薏仁水不是濕氣的「除濕機」，猛灌也不會自動幫你抽乾水腫。 紅豆薏仁水到底在幹嘛？ 中醫認為紅豆、薏仁都有「利水滲濕」的功效，可以幫助身體排出多餘水分。 ．輕微水腫的人，適量喝確實有幫助．夏天或濕熱環境，偶爾喝可以舒緩悶脹感 但問題來了： ．體質虛寒、手腳冰冷的人，喝多反而更疲倦．長期代替水狂灌，容易傷脾胃．濕氣不是只有「喝什麼」能解決，更多時候是生活習慣造成 中醫怎麼看「濕氣重」？ ．外濕：天氣潮濕、環境悶熱→人容易昏沉、皮膚油膩．內濕：脾胃運化差→常覺得腸胃脹、舌苔厚膩、容易倦怠．濕熱：再加上飲食太油膩、熬夜→痘痘、口苦、黏膩感更嚴重 中醫怎麼處理？ 關鍵不是「拼命喝紅豆薏仁水」，而是要搞清楚你的濕氣是「從哪裡來」，對症處理才有用！周宗翰指出，如果你也常常睡再多還是全身沉重；一到梅雨季就浮腫、無精打采；皮膚老是出油、長痘痘，那不是靠一杯水就能解決的，建議讓醫師幫你做體質評估！ ．急性期：飲食＋藥材適度調整（紅豆薏仁水常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
美妝迷一定要認識的3個韓國人氣品牌！韓星最愛香氛「SW19」、No.1醫美級保養「Dr.SANTE」、OLIVE YOUNG冠軍護髮「UNOVE」
SW19近年在香氛圈討論度明顯升溫，不只是因為氣味有辨識度，更因為它早已被不少韓星默默愛用！像是CORTIS隊長馬丁就曾公開表示很喜歡SW19的Midnight，而EXO伯賢則是喜歡它們的3pm，就連Krystal、路雲、安孝燮等人，也都被點名是SW19的香氛粉絲，讓這個品牌在韓國時尚圈與年輕...styletc ・ 2 天前 ・ 發表留言
韓國醫美診所也在用的保養品！aespa WINTER同款眼霜、修麗可類肉毒精華、Dr.SANTE 甘菊藍系列
aespa WINTER 最愛用AHC雙波眼霜韓國 No.1 醫學美容專業保養品牌 AHC 官宣由 K-pop 現象級女團 aespa 成員 WINTER 擔任全球品牌大使，攜手AHC醫美保養品牌邁入NEXT LEVEL新篇章。WINTER也分享自己因為AHC的關係才第一次使用眼霜，用了眼霜後才知道為什麼從20幾歲就要開始眼周...styletc ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026流行「果凍唇」！DIOR、YSL水潤透光8款潤唇天菜都在這
2026潤唇膏流行「果凍風」！嘴唇晶瑩剔透的水潤嘟嘟感，年齡都瞬間下修5歲！DIOR、YSL等品牌都相繼推出潤唇膏、潤唇釉、潤唇油，最新8款推薦看這篇！造咖 ・ 1 天前 ・ 1
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 17 小時前 ・ 17
打包蛋風波被罵翻 王俐人回顧2025年...點名網路冷暴力：真的很累
王俐人昨（17日）在臉書回顧2025年，一字一句寫下自己的疲憊與心境轉折，也等於替這一年風波不斷的人生做了階段性總結。從「打包蛋事件」、背上500萬債務，到婚姻被傳生變，外界的放大解讀與網路聲浪，幾乎沒給她喘息空間。王俐人與小7歲的演員老公林琮軒於2021年12月登記結婚，過程相當「樸實」，不僅沒有自由時報 ・ 2 小時前 ・ 6
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 11
奉行蔬食、不喝冰水 何妤玟檢出大腸瘜肉！醫：3類食物少碰
藝人何妤玟平時奉行蔬食、規律練瑜伽、甚至不喝冰水，但健檢卻發現２顆大腸瘜肉，讓她驚訝不已。為什麼會有大腸瘜肉？醫師指出，大腸瘜肉與家族遺傳有關，但飲食型態也有密切關聯，尤其紅肉、高油、高溫料理是3大地健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 2
下週強烈冷氣團來襲！「2地區」又濕又冷 天氣粉專：先暖幾天再冷死你
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週末各地將出現短暫回暖，但下週確定會有強烈冷氣團來襲，而且是「濕冷型」，下週北部、東部皆濕冷有雨，中南部雖然不至於下雨，但也會轉為陰冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雖然下週才會開始降溫，但北部、東部從週日就...CTWANT ・ 1 天前 ・ 18
台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 88
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 52
張庭17歲女兒曾被罵「最醜星二代」高EQ網讚爆：林瑞陽害的
張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚已16年，育有一對兒女，其中17歲大女兒林希曈（Angela），過去因外型常遭網友攻擊，甚至被貼上「最醜星二代」等標籤，對此她多次展現高EQ，強調：「審美觀不該只有一種標準」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 92
韓國瑜揭政府一大問題：台灣驕傲不只台積電 舉一例全場笑了
立法院長韓國瑜16日在雲林好禮「揪柑心」雲林縣農產推廣記者會致詞時，點出賴清德政府有一個問題，就是太多注意力都在台積電，但台灣還有許多驕傲。接著他舉例值得驕傲的產業，當他提到「包括我禿頭戴的假髮」時，現場立刻出現爆笑聲。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 230
春風車禍撞賓士找到人了！對話紀錄曝「交代好了」 愧疚喊：很抱歉
本土天團玖壹壹成員春風今（17）日表示在台74線發生車禍，因未報警處理一度遭網友質疑「肇逃」，他隨後親自發文還原經過澄清。晚間春風再度更新後續進展，宣布已順利聯繫上當事賓士車主，並公開雙方私下對話紀錄，感性寫下「圓滿」，讓整起風波畫下溫暖句點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 23
新一波冷氣團即將攻台！「這天」開始大降溫 部分地區恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年首波寒流日前侵襲台灣後，近日已顯著回暖，維持著微涼但不冷的天氣；但氣象署預報員劉沛滕今（17）日警示，下週二（20日）隨著新一波大陸冷氣團南下，氣溫將急速下滑，並預計下週三晚上至下週四期間，下探至最低點。屆時，北部低溫恐達12度、中部13度、南部15度左右，局部地區甚至可能跌破10度；他另也指出，冷氣團大概會影響至下週日，時間偏長，之後可能才逐漸回暖。民視 ・ 21 小時前 ・ 3
洪詩婚前幫失智公公「把屎把尿」 大伯致謝文意外掀論戰
藝人洪詩自《我愛黑澀會》出道，曾是女團「Popu Lady」成員，2023年與李運慶結婚後育有兩個女兒。李運慶的哥哥李運泰去年10月曾在社群平台發文，公開感謝弟媳在交往初期便主動分擔照護失智父親的重擔，相關貼文近日被網友翻出後，再度引發兩派網友激烈論戰。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1