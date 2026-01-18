4款韓系「潤色護唇膏」推薦！Laka、rom&nd必收色一次看，水潤清透光澤唇

【文／Beauty美人圈．Janine】

2026 韓系開架潤色潤唇膏依然是最多人的日常妝容首選！不只保濕修護，更加入潤色與光澤設計，讓乾唇、暗沉唇色也能變得水潤有氣色，素顏擦也不突兀，水潤清透的光澤唇不黏膩、不卡唇紋，日常補擦也毫無負擔。本篇精選2026韓系開架潤唇膏推薦清單，Laka、rom&nd等從滋潤度到適合膚色、推薦色一次整理，快一起往下看！



2026韓系潤色護唇膏推薦：Laka 果然保濕潤唇蜜

編輯推薦必收色：#705 Toasty、#707 Tweed

Laka 打造兼具護唇、保濕與妝效的全能護唇蜜！含覆盆子籽油等養護成分，上唇後水潤度明顯提升，細緻填補唇紋、讓乾唇瞬間變得平滑飽滿。質地看起來油亮光澤，實際卻不黏、不厚重，抿起來柔軟有彈性，呈現柔亮卻乾淨的自然唇色。貼合唇型的柔軟刷頭塗抹超均勻、不卡邊，素顏使用也能打造好氣色！暖調膚色首選無花果色#705 Toasty、顯白柔嫩不挑膚，冷調膚色則推薦覆盆莓色#707 Tweed，襯托通透白皙好氣色。

Laka 果然保濕潤唇蜜10ml NT$500 圖片來源：Laka

2026韓系潤色護唇膏推薦：rom&nd X ZO&FRIENDS 果凍唇膏

編輯推薦必收色：#19 喵粉軟糖、#20 雛菊軟糖

G-DRAGON 的愛貓 ZOA 化身聯名主角，與 rom&nd 打造今年最萌的果凍唇膏！唇膏外殼以 ZOA 肉球為靈感，掀開瞬間就有種把可愛帶上嘴的感覺。這次延續 rom&nd 的水光炸彈配方，加入摩洛哥堅果油、玫瑰果油與月見草萃取，能牢牢鎖住水分、形成清透光澤膜，讓雙唇看起來水嫩但不黏膩。色號設計結合 ZO&FRIENDS 的角色配色，#19 喵粉軟糖是粉×灰的柔霧粉感；#20 雛菊軟糖則是白×珊瑚交織出的溫柔珊瑚色。

om&nd X ZO&FRIENDS 果凍唇膏（含貼紙）NT$480 圖片來源：rom&ndr

2026韓系潤色護唇膏推薦：hince 冰透蜜糖唇頰膏

編輯推薦必收色：#01 蜜桃玫瑰、#05 晨曦柔光、#13 蘇打汽水、#16 落日玫瑰（新色）

hince 冰透蜜糖唇頰膏推出新色！果凍質地一抹化開，保濕滋潤度極高，光澤妝感唇紋完全消失，除了當作潤唇膏、也可以當作頰彩，雙頰透出自然的光澤。必收色就是百搭的#01 蜜桃玫瑰，是日常妝容首選，清透的粉色調#05 晨曦柔光人氣也相當高，今年的新色#16 落日玫瑰則是暖感玫瑰色，不挑膚、誰擦誰嫩！除了幾款色調，還有無色珠光款13 蘇打汽水，可以單獨當作打亮、堪稱疊擦神級色～

hince 冰透蜜糖唇頰膏 NT$460 圖片來源：hince

2026韓系潤色護唇膏推薦：BEIGIC 淡紋精華唇頰蜜

編輯推薦必收色：#04 Sway、#05 Flat White

一抹柔滑，就像融化的奶油在唇上綻開！BEIGIC這款唇頰蜜融合神經醯胺與植物性A醇成分，邊上妝邊保養，讓雙唇逐漸變得平滑、豐潤。質地水潤帶有微微光澤，能自然融合肌膚，打造從內透出的柔嫩血色感。今年的新色包含低飽和調的玫瑰色#04 Sway、還有珊瑚色#05 Flat White，不論作為潤唇或頰彩使用，都是偽素顏妝中最自然的「氣色小心機」，像天生粉嫩透亮。

BEIGIC 淡紋精華唇頰蜜，NT$850 圖片來源：BEIGIC（By Amiid Beauty）

