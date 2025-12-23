4歲女童全身起紅疹驗出梅毒！竟是奶奶日常「疼孫舉動」惹禍

4歲女童全身起紅疹驗出梅毒。示意圖，與本文無關／Freepik

中國安徽一名4歲女童近日全身突然出現紅疹，起初在地方醫院被診斷為皮膚過敏，但服藥後病情未見好轉，轉往大型醫院檢查，確診為後天性梅毒，感染源竟是女童的奶奶。醫師指出，奶奶患梅毒未接受治療，每天常用「嘴巴」餵食女童，才導致傳染。

綜合中國媒體報導，安徽一名4歲女童近日全身突起紅疹，因「不痛不癢」，家人將女童送到當地醫院檢查，初步判定為皮膚過敏，開立了抗過敏藥物。

豈料女童服用藥物後，紅疹不僅沒有消退，反而持續增加，女童家人驚覺不對勁，將其送往大型醫院檢查，竟篩檢出梅毒陽姓反應。

醫生對女童的家人進行檢查，最終鎖定傳染源為「奶奶」，進一步調查發現女童奶奶原本就罹有梅毒，卻沒有進行治療，日常更與女童親密接觸，頻繁用嘴餵飯，導致女童遭到傳染。

院方指出，梅毒透過「唾液傳染」的風險極低，不過剛好奶奶牙齦出血，加上女孩口腔內有破洞，因此導致遭到感染。

梅毒怎麼傳染？

衛生福利部疾病管理署指出，梅毒通常經過以下三種方式傳染：

性交及其他性行為：包括經由陰道交、肛交或口交等性行為之緊密接觸為傳染之主要途徑，傷口直接接觸到皮膚或黏膜病灶之分泌物、體液及其他分泌物（如精液、血液、陰道分泌物），最具傳染性。

血液傳染：經由輸血、共用針頭、針具等方式傳染。

母子垂直感染：懷孕初期未接受適當治療，會透過胎盤傳染給胎兒，造成新生兒感染先天性梅毒，嚴重甚至會導致死產或死亡。

梅毒有什麼症狀？

梅毒通常會在皮膚或黏膜破損處形成病灶，而且很快散播到全身，侵犯全身的器官及組織，不過病患也可能完全沒有臨床症狀。根據傳染期程及傳染性之有無，梅毒分為早期、晚期，通常早期梅毒的傳染性較強。

早期梅毒：感染後在接觸處出現無痛性潰瘍與硬性下疳，傳染性極高，容易發生在男性陰莖任何部位，女性則是在陰道。

早期梅毒如果沒有接受治療，經過數週後，硬性下疳也會自動癒合消失，但病情會越來越嚴重，可能出現全身性症狀，包括頭痛、倦怠、噁心、發燒、體重減輕，或肌肉及關節疼痛。

此外，也會出現皮疹，常是全身皮膚隆起紅豆般大小的疹子，全身性淋巴腺腫脹「如橡皮一樣硬，卻沒有痛覺」，常見於鼠蹊、頸部、枕部、腋部及上髁部之淋巴腫。

感染梅毒可能導致全身起紅疹。示意圖，與本文無關／Freepik

梅毒進入完全無臨床症狀的時期，可能幾個月甚至20年不等，這段時間雖然無臨床症狀，但體內仍然有梅毒螺旋菌存在，對身體組織器官仍有破壞性，常見症狀如頭痛、嘔吐及視神經乳頭水腫等。復發性皮疹及黏膜病灶可能會再度出現，造成復發性梅毒。

晚期梅毒：通常發生於感染後3到7年，通常傳染性較弱，主要症狀為「梅毒腫」，容易發生於皮膚、上表皮組織以及骨骼肌肉組織。「心臟血管性梅毒」其病變主要是主動脈炎、冠狀動脈入口狹窄、動脈瘤等，及「神經性梅毒」引起腦性、週邊神經性及腦脊髓性病變或導致全身癱瘓。

此外，若為「先天性梅毒」，臨床症狀最早出現水疱，容易發生在手掌及足蹠，可能在新生兒出生即存在，其他包括老人樣容貌、色素沈著斑、梅毒性禿髮、梅毒性甲床炎及黏膜斑疹、梅毒性鼻漏，或有極端疼痛性之梅毒性假麻痺，輕觸也會引致嬰兒大哭。



