4歲女童吃拔絲地瓜噎到 警車鳴笛送醫急救

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣警局潮州警分本月16日晚間接獲一起離奇報案，但員警發揮身為人民保母的精神，將1名年僅4歲卻因食用「拔絲地瓜」而被噎到致呼吸困難的女童緊急送醫，也順利取出喉嚨內異物。

潮州警分局指出，當天約晚間8點左右，中山路派出所所長謝東穎及警員曹哲瑋正執行勤務，1名女子神情慌張抱著幼童衝入派出所求助，表示孩童進食時不慎噎到，出現呼吸困難情形，狀況十分危急。

警方立即查看孩童狀況，發現38歲的吳姓女子其4歲的女兒面露痛苦神色且呼吸急促，疑似被異物卡住喉嚨，員警當機立斷，駕駛巡邏車並鳴笛開道，緊急護送至潮州安泰醫院救治，沿途還通報院方預作準備，及時送醫並由醫師即時處置後，順利將卡在孩童喉嚨內異物取出，孩童已無生命危險，目前狀況穩定，家屬對警方積極協助表達由衷感謝。

廣告

警方透露，後來吳女指出，家住屏東市的她們當天到潮州夜市逛街，但未料卻在食用拔絲地瓜時不慎發生卡喉情形，由於情形越來越嚴重，已先到中山路派出所附近的診所求援，但診所無法處理，吳女在徬徨求助無門下只好到警局求助。

潮州分局長林俊雄表示，員警在第一時間果斷協助送醫，成功為孩童爭取寶貴搶救時間，充分展現警方守護民眾生命安全的使命感與專業態度，值得肯定。警方並提醒，若不慎發生異物哽塞情形，應立即撥打119請求救護協助，或就近向派出所求助，爭取黃金救援時間。

