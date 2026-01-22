4歲女童坐駕駛位！握方向盤「開車」網罵翻 母護航嗆：踢到你家祖墳？

記者羅欣怡／桃園報導

年約4歲女童坐在駕駛腿上「開車」。（圖／翻攝自Threads）

誇張！有網友在Threads轉發影片，一名年約4歲的女童坐在駕駛腿上，雙手操控方向盤，行駛經過桃園市蘆竹區南崁路好市多賣場，疑似是爸爸的駕駛還教她怎麼打方向燈。畫面曝光後引發網友撻伐聲浪，沒想到媽媽竟還發文嗆網友「是踢到你家祖墳？」桃園市蘆竹警分局表示，影片中的行為可能違反道路交通管理處罰條例「幼童未依規定安置安全座椅」及「危險駕駛」，最高可處3萬6000元罰鍰並吊扣牌照。

從網友PO出的影片中看到，一名疑似不滿5歲的小女孩坐在駕駛腿上，雙手握著方向盤、眼睛直盯著前方，過程中，疑似是爸爸的駕駛還教她怎麼打方向燈，女童低頭瞧了瞧，也有模有樣的打了方向燈。

廣告 廣告

不到30秒的影片引來網友一面倒的罵聲，直呼「這到底什麼父母，不要害死用路人好嗎」、「我有看到爸爸的手，這家人是瘋了是嗎？我還以為是ai，直到爸爸的手出現」、「希望是ai，但如果不是，真的不要玩命開玩笑」。

女童開車畫面引網友熱議，女童母還現身嗆網友。（圖／翻攝自Threads）

但沒想到，女童的媽媽看到網友的罵聲，竟還回嗆「我發在我的限動，是擋到你家的路？還是踢到你家祖墳？」囂張言論再次被網友炎上肉搜，最後女童媽媽鬆口認錯，發文表示「我知道這個行為不對，之後不會再犯」。不過她還是不忘為自己辯解，強調「我不覺得發在自己IG有任何錯」。

對此，蘆竹警分局表示，民眾po網的影片未註明時地， 然影片中的行為可能違反《道交條例》第31條「幼童未依規定安置安全座椅」及第43條「危險駕駛」，最高可處3萬6000元罰鍰並吊扣牌照，警方將主動調閱相關資料溯源釐清，若查證屬實，將針對行為人依法開罰。

警方也呼籲，駕車人應注意用路人安全，對於各類危害交通秩序之行為，警方將嚴正執法，絕不寬貸。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

勇消詹能傑資歷20年！弟弟也是消防員 兄弟檔「滿門豪傑」…永遠少一人

詹能傑3進火場最後身影曝！曾喊「衣服堆得像山」要弟兄小心…成永別

光復孝子燒200萬存款尋母屍！吊車大王的車到了 家屬淚謝：挖到誰都好

分居妻病倒！廚師尪掀被子硬上…辯「她有環抱我」：拒絕是夫妻情趣

