4歲女童幼兒園突中風「無法說話、站立」！醫示警：出現3症狀要小心

英國一名4歲女童在幼兒園突發中風。示意圖／翻攝自Pixabay

英國一名4歲女童在幼兒園突發中風，導致她無法站立、說話，隨後她被緊急送往醫院治療，經檢查發現，女童體內有潛伏水痘病毒，醫師認為這可能就是引發中風的原因。專家提醒，如果身體單側無力、臉部歪斜、說話困難就可能是中風前兆。

上個月22日時英國一名4歲女童帕羅特（Isla Parrott）在幼稚園時突然發生中風情形，讓她一度無法說話、站立，隨即她被送往英國劍橋的阿登布魯克醫院（Addenbrooke's）接受治療，並服用多種藥物，以控制發炎反應降低感染風險。

經醫師檢查發現，帕羅特體潛伏著水痘病毒，醫師認為這就是引發中風的原因。這次中風影響帕羅特的右側身體，她的右手在活動、施力方面相當困難，目前她已經重新開始學習走路，但步伐仍然非常不穩，治療過程也讓她感到難受。

對此，家屬表示，帕羅特的復原是一段漫長的旅程。帕羅特的父母一方面照顧她，還要讓努力她的2個姊妹保持正常生活，因此家屬發起募款活動，以緩解龐大的經濟壓力。帕羅特的母親說，人生有時很艱難又不公平，但是沒預期會收到這麼多捐款，大家的幫助十分溫暖。另外，帕羅特的阿姨表示，「我的第一個反應是4歲怎麼會中風？我們到現在都還無法完全理解這件事」，阿姨透露帕羅特平時精力充沛，看到她中風很令人心碎。

醫師指出，水痘病毒可能跟兒童血管病變有關，有機會導致中風；建議如果出現身體單側無力、臉部歪斜、說話困難的症狀，有可能是中風前兆要有所警覺。



