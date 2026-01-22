4歲女童引擎發動「握方向盤」開車 網齊撻伐！媽竟回嗆：踢到你家祖墳？
最壞示範！桃園1名媽媽近日在個人臉書上傳影片，畫面是她年僅4歲女兒「手握方向盤」開車，若發生意外後果不堪設想。畫面被轉到社群上引發網友撻伐，沒想到遭女童媽反嗆「踢到你家祖墳？」。
行為哪裡不妥？ 網友為何氣炸？
網路流傳畫面可見，車輛正在道路上行駛，但仔細一瞧在開車者竟是1名4歲女童，似乎很享受使用方向盤快感；從畫面判斷，女童應是坐在媽媽大腿上，但危險行徑已明顯違法。
網砲轟危險 女童媽反嗆：踢到你家祖墳？
網友一度熱議是否是在拖吊車上，但後來排除可能性，紛紛砲轟「這到底什麼父母，不要害死用路人好嗎」「底層人生底層小孩」「小朋友坐在那邊就已經不對了。還在那邊爭什麼爭==」。
更扯的是，明知行為遭網友撻伐，女童媽媽卻po文反嗆「我發在我的限動是擋到你家的路還是踢到你家祖墳？」，還說難道4歲女兒踩得到油門？
囂張媽慘了 她：已檢舉
對此，桃園市議員黃瓊慧直呼「太離譜了啦」，表示小孩坐在大人身上沒繫安全帶、沒任何防護措施，若不小心出車禍後果真的不敢想像，也嚴重影響用路人以及公眾安全，已將影片交給桃園市警察局檢舉！
★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿
