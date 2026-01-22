4歲女童手握方向盤「開車」還有高手指點！母被公審護航嗆爆：踢到你家祖墳
日前一名網友在社群轉貼一部影片，當中家長錄下女兒手握方向盤開車畫面，後方還有大人指點，行為令網友直言「不要害死用路人好嗎」、「她是拿他們全家的神主牌在開車」，擔心萬一女童施力、方向盤失去控制，可能導致車禍；貼文曝光遭家長見狀，並在貼文底下留言嗆「我發在我的限動，是擋到你家的路還是踢到你家祖墳？」對此，桃園市議員已向警察局檢舉。
原PO轉貼畫面中，年約4歲女童疑似坐在大人腿上，手握著方向盤，同時後方還有人指點女童開車；畫面曝光引發網友質疑，車輛可能在拖吊車上，不過網友點出，首先車輛背景高度不對，且儀表板有在動，宛如「靈車」，擔憂女童手突然施力、方向盤失去控制，可能往旁邊衝撞導致車禍。
另外也有網友點出，女童未滿12歲就坐在前座，同時沒有使用安全座椅，已經違反交通規定，而家長對兒童照顧的疏忽，也已經違反兒少法；見影片遭轉貼，該名家長則回應「我發在我的限動，是擋到你家的路還是踢到你家祖墳？」
不過家長回應曝光，遭網友起底在桃園市八德區經營一家美容院，隨即店家Google評論被灌1星負評，店名也被加上「踢你家祖墳」；對此，桃園市議員黃瓊慧見狀直呼「太離譜」，指出「小孩坐在大人身上沒繫安全帶、沒任何防護措施，若不小心出車禍後果真的不敢想像」，因嚴重影響用路人以及公眾安全，「已將影片給桃園市警察局檢舉」。
