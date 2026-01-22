4歲女童握方向盤開車網罵翻！母反嗆引眾怒 警最高開罰3.6萬

4歲兒童握方向盤上路影片引起網友撻伐。（示意圖） 圖：新頭殼資料照

[Newtalk新聞] 社群平台近日瘋傳一段影片，一名4歲女童於行駛的車輛中，坐在駕駛腿上雙手握方向盤，網友痛批「這到底什麼父母，不要害死用路人好嗎！」不料畫面中女童的母親現身嗆網友「是踢到你家祖墳？」桃園市議員黃瓊慧留言稱已將影片轉交至桃園市警察局檢舉處理。

根據網友分享的影片，一名4歲女童坐在父親腿上，雙手握方向盤，起初網友以為是在拖吊車上操作，卻發現時速表有在轉動，代表車輛正在行駛中，疑似父親教女兒怎麼開車。網友紛紛留言撻伐「怎麼都會有人主動把犯法影片放上去」、「小孩坐在那邊就是犯法，坐爸爸腿上也一樣」、「不只拿孩子安全開玩笑，也危及其他用路人」。

不料女童的母親發文反嗆網友「我發在我的限動，是擋到你家的路？還是踢到你家祖墳」、「請問4歲腳有160公分長嗎」、「一堆怪人在留言什麼，腦袋沒帶」，引起網友炎上，後續又鬆口認錯「我知道這個行為不對，之後不會再犯」。

桃園市議員黃瓊慧也現身留言指出，讓幼童坐在駕駛座上操作方向盤、未繫安全帶、未使用兒童安全座椅，均屬交通嚴重違規行為，若發生事故後果不堪設想，已將影片轉交至桃園市警察局檢舉處理。

蘆竹警分局指出，民眾PO網的影片未註明時地，影片中的行為可能違反《道交條例》第31條「幼童未依規定安置安全座椅」及第43條「危險駕駛」，最高可處3萬6000元罰鍰並吊扣牌照，警方將主動調閱相關資料溯源釐清，若查證屬實，將針對行為人依法開罰。

