4歲女童握方向盤「開車」 家長拍片PO網遭撻伐

桃園一名小女童，坐在行徑中的車輛，但他沒坐在安全座椅上，而是被家長抱著坐在駕駛座。女童沒繫安全帶，雙手還握住方向盤。影片一出，讓大批網友指責家長不負責任，拿孩子生命開玩笑也危及其他用路安全。

行進中的車輛，只見駕駛座上一名小女童雙手緊握方向盤，時不時還會望向窗外，仔細看，前方轉速表指針不停轉動，但女童怎麼是坐在駕駛座，尤其家長人呢。

目擊民眾藍先生：「平常車流量那邊滿多的，所以我覺得這個行為不大好，因為如果說小孩子今天如果握著方向盤，如果隨便打個左邊右邊的，我覺得都有可能出意外。」

拍攝地點就在桃園，網友看到影片都替女童捏把冷汗，尤其轉速表一下0一下跑到3，時速大約維持在10公里，即便女童可能是坐在家長腿上，但家長的手似乎也沒一直握著方向盤。

二手車業者黃春林：「它的引擎轉速表在動，在動的時候速度也加快，而且安全氣囊就在方向盤上面，如果遇到事故，小孩子會很危險，會直接彈到眼睛彈到身體。」

就有網友猜測會不會車輛，其實沒有在車道移動，而是被拖吊車載著，但專家這麼說。

修車廠業者：「轉速表看起來是滿奇怪的，轉速不可能忽高忽低，忽高忽低車子也不會這麼順。」

影片曝光後，女童母親一度和網友槓上，經營的霧眉工作室，還被網友惡搞google名稱。

其他民眾：「可能是覺得說，他可能媽媽覺得新奇好玩，但我覺得拍影片就留在自己手機裡面就好，沒有必要PO到網路上。」

其他民眾：「（如果自己被惡搞）會有一點不舒服。」

至於當事的家長不願意受訪，只透過訊息回應，孩子確實沒開車，但的確坐在前面，不想去爭論什麼，不過警方表示這樣的行為，恐怕違反道交條例幼童未依規定安置安全座椅，以及危險駕駛，最高可處3萬6000元罰鍰並吊扣牌照。

