4歲女童染二期梅毒！醫師一查傻眼了…阿嬤「愛的舉動」害慘孫女

大陸中心／吳泊萱報導

4歲女童感染二期梅毒，感染源竟是阿嬤用嘴餵食。（示意圖／資料照）

中國安徽省一名4歲女童，因全身出現紅疹就醫，由於起疹處不痛不癢，醫師原本以為只是過敏，沒想到治療不見成效，疹子還越長越多，經檢測才發現女童罹患梅毒。原來女童的祖母患有梅毒，卻沒有治療，還經常「以嘴餵食」孫女，導致梅毒透過唾液傳播。

綜合陸媒報導，這名4歲女童日前因不明原因全身起紅疹，被家屬帶往醫院看診，因疹子不痛也不癢，一開始醫師以為只是過敏，但經抗過敏藥物治療後，女童症狀並未改善，紅疹也持續擴散，家屬覺得不對勁，帶孩子前往大醫院檢查。

醫師檢視女童症狀發現，女童手心、腳心的紅疹型態特殊，很像「二期梅毒疹」，經檢測確診罹患後天性梅毒。醫師在排除性侵、輸血等可能性後，要求家屬配合檢查，最終發現感染源竟是女童的祖母。

原來祖母本身患有梅毒，卻未接受完整治療，且祖母平時照顧女童經常「以嘴餵食」，由於祖母剛好牙齦出血，女童口腔黏膜又存在微小傷口，導致梅毒透過唾液傳染。

鄭州人民醫院皮膚科主任李天舉解釋，梅毒主要透過性接觸、血液接觸傳播，還有母嬰垂直傳播，雖然梅毒透過唾液傳播的機率非常低，但仍有接觸傳播風險，倘若雙方剛好都有口腔黏膜破損，就可能在共用餐具、親吻、餵食時，透過唾液傳播。

