4歲女童衰染梅毒全因阿嬤「嘴對嘴」餵飯！ 網友怒轟：什麼年代了

中國近日發生一起罕見案例，安徽1名年僅4歲女童竟感染「梅毒」，經過檢查發現感染源來自阿嬤，其常用嘴巴餵食女童，剛好雙方都有傷口，導致間接傳染。

女童才4歲為何會被傳染梅毒？

根據《紅星新聞》報導，某日女童家長發現她全身出現不明紅疹，但不痛不癢，醫院初判過敏開了些藥物，但女童用了後不僅症狀沒緩解，反倒更嚴重，前往大醫院後醫生發現，女童手心和腳心紅疹疑為二期梅毒典型症狀，最後檢查後確認為後天性梅毒。

阿嬤嘴對嘴餵食 網轟不衛生

不過女童僅4歲，透過性接觸傳播機率極低，後續院方發現，女童阿嬤本身患有梅毒但沒治療，平日時常透過「嘴巴」餵飯給女童吃，而由於阿嬤牙齦出血，女童嘴巴剛好有破洞，病毒透過唾液間接傳染給她，成罕見病例。

新聞一出在網路上引發中國網友熱議，直呼「天吶，小女孩太可憐了。」「離譜」「無知害人啊，哎，有的老人不但無知還固執」「這年頭還有這樣餵飯的…..」「什麼年代了還用嘴餵飯我兒子五歲了我還單獨給他買碗盤什麼的告訴家人必須什麼都得分開和他的」

據我國疾管署介紹，梅毒主要傳播途徑為性交及其他性行為，另外還有血液傳染及母子垂直感染。

