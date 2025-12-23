4歲女童「全身紅疹」染上梅毒！「奶奶1舉動害了她」4風險要注意

國際中心／綜合報導

中國安徽省一名年僅4歲的女童，日前因身上出現大片紅疹前往就醫，雖然紅疹不會疼痛也沒有搔癢感，但在使用抗過敏藥物治療後，症狀始終未見好轉。家屬隨後將女童轉送至大型醫療院所進一步檢查，才驚覺她已感染梅毒，且病情發展至第二期。醫師在進一步追查感染來源時發現，女童的奶奶本身罹患梅毒，平時有以口餵食孫女的習慣，恰巧當時奶奶牙齦出血，而女童口腔內也有傷口，病原體因此透過唾液進入體內，最終造成感染。

根據中國媒體《大河報》報導，該名女童日前身上突然冒出大片紅疹，雖未伴隨搔癢或疼痛，但父母察覺異狀後仍立即就醫。起初醫師判斷可能是過敏反應，給予抗過敏藥物治療，然而症狀遲遲未改善，紅疹數量反而持續增加。家屬隨後轉往大型醫院進一步檢查，經詳細檢驗後，確認女童罹患後天性梅毒。

醫療團隊進一步釐清後，已排除性侵、輸血等其他感染途徑，最後將感染來源指向女童的奶奶。調查發現，奶奶本身罹患梅毒，卻未接受完整且規律的治療，在日常照顧孫女過程中，經常以口餵食。雖然透過唾液傳播梅毒的機率相當低，但當時奶奶牙齦出現出血狀況，加上女童口腔黏膜有細微破損，使病原體得以趁隙進入體內，最終造成感染。

對於外界常見的誤解，鄭州人民醫院皮膚科主任李天舉說明，梅毒的感染管道其實相當多元，民眾務必提高警覺，避免忽略潛在風險。首先是母嬰垂直感染，若孕婦本身帶有梅毒病原，可能在懷孕期間或分娩過程中將病菌傳給胎兒或新生兒，對嬰幼兒健康影響甚鉅。其次為血液途徑感染，包括輸入受污染的血液、共用針具，或使用未妥善消毒、遭病原體污染的醫療器械，都可能成為傳染來源。

此外，間接接觸感染也不可輕忽，若與感染者共用餐具、以口餵食、接吻等，且雙方口腔黏膜恰巧有破皮或傷口，病原體便可能透過唾液進入體內，提高感染機率。另有一種情況是，直接接觸梅毒患者的潰瘍或傷口，也存在被感染的風險。不過醫師強調，梅毒病原體無法在體外長時間存活，一般情況下，健康民眾不會因接觸患者碰過的物品，如馬桶座、門把等而遭到傳染。

李天舉進一步指出，梅毒的病程可分為一期、二期及三期，初期症狀往往不明顯，容易被誤以為是過敏或一般皮膚問題，導致患者延誤就醫。尤其在一期與二期時期，傳染力最強，若未及時確診與治療，不僅容易擴散給他人，病情也可能持續惡化，增加日後出現嚴重併發症的風險。最後，醫師提醒民眾，身體若出現不明原因的異常變化，切勿掉以輕心，及早接受檢查與治療，才能有效降低對健康造成長期甚至永久性的器官損害。

原文出處：4歲女童「突全身紅疹」竟染上梅毒！「奶奶1舉動害了她」醫籲4感染風險要注意

