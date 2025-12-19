4歲幼兒體內竟有96種「有毒化學物質」 乳液、玩具都中標！醫：別碰3物品

就連玩具也暗藏危機！幼兒體內竟驗出96種「有毒化學物質」。示意圖／Pixabay

美國一份研究，收集了201名2至4歲幼兒的尿液樣本，檢測結果顯示，這些兒童體內竟然含有多達96種不同的化學物質！腎臟科醫師江守山以這份研究報告指出，4歲的幼兒體內就已經含有多達96種不同的有害有毒污染物和化學物質。這些化學物質來自包裝、玩具、乳液和盥洗用品等日常物品，可能會影響他們的發育，並導致日後的學習問題，要避免觸碰標示3號、6號、7號的塑膠製品。

江守山在臉書粉絲頁發文表示，這份研究是來自加州大學戴維斯分校和加州大學舊金山分校，研究發現，至少有5名兒童體內含有96種化學物質，超過一半的兒童體內含有48種化學物質，超過90％的兒童體內含有34種化學物質。這些化學物質包括目前未被納入國家健康調查（例如美國國家健康與營養調查NHANES）追蹤的9種化學物質。

研究人員調查了兒童時期接觸常見環境化學物質的情況，包括以下物質：

鄰苯二甲酸酯及其替代品，用於個人護理產品、家居用品以及玩具和食品包裝等塑膠製品中。

對羥基苯甲酸酯，常用於化妝品、乳液、洗髮精和藥品中。

雙酚類物質，例如 BPA 和 BPS，存在於塑膠容器中。

用於農產品、豆類和穀物的殺蟲劑。

阻燃劑，用於家具、服裝和寢具。

江守山說，兒童透過日常活動接觸到這些環境化學物質，例如飲食、飲水、呼吸室內外空氣以及接觸受污染的表面。雖然完全避免接觸所有化學物質和污染物是不可能的，但研究人員表示，家長可以透過遵循一些簡單的指導原則來幫助減少孩子接觸這些物質的機會：

選擇不含鄰苯二甲酸酯、不含對羥基苯甲酸酯和不含香料的產品。

避免使用標示3號、6號、7號的塑膠製品，因為這些塑膠製品可能含有雙酚A（BPA）或類似的化學物質。

經常洗手，尤其是在吃飯前。

保持室內通風並使用高效能空氣濾清器。

食用前徹底清洗農產品，或購買有機食品。



