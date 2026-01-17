4歲男童偷跑去搭捷運 暖心女警靠「汪汪隊」帶他回家

4歲男童獨自從圓山站搭捷運走失，熱心民眾發現通報警方，捷運女警在民權西路站安撫男童，並牽著男童順利找阿公。捷警提供



一名4歲男童隨外公前往北捷圓山站搭車，外公短暫如廁期間，男童自行前往月台，還搭上了捷運往象山方向，熱心民眾在車廂內見男童獨自一人的身影，感覺有異，將其帶往民權西路站詢問處請求協助。

捷警隊獲報到場，男童情緒非常緊張，說不出個所以然，女警機警詢問男童喜愛的卡通為何？男童表示喜歡「汪汪隊」，女警隨即播放相關影片，使男童情緒逐漸穩定，緩緩說出自己的名字等資料。

警方確定男童身分，立即通報捷運公司站務人員協助廣播、聯繫沿線各站是否有家長正在尋找走失的孩童。不久後，得知男童外公正在圓山站焦急尋人，捷警隨即帶男童搭車前往圓山站，順利與外公團聚。

經了解，男童喜歡搭捷運，外公日前特地帶他出門體驗，行經圓山站時，外公前往如廁並叮囑男童在廁所外等候。未料如廁後，卻不見其身影。

捷運警察隊呼籲，民眾攜帶孩童搭乘捷運時，可於隨身物品上放置聯絡資訊或配戴親屬聯絡名牌，如不慎與家人走失，可就近向捷運站務人員求助，或撥打110報案。

