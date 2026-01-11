4歲男童奶音分不清 路口走失狂說「要找ㄅㄨㄅㄨ」、原來是愛犬

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市第四分局接獲民眾報案，稱4歲男童於南屯區公益路二段某店家門口獨自哭泣，情緒激動，還緊抓著路人衣角不放，男童嘴裡不停喊著「我要找姑姑」，哭聲稚嫩又急切，警方沿街詢問，就在距離現場約50公尺找到男童爸爸，這名爸爸說，男童愛犬「咘咘」總在旁陪伴，因童音稚嫩、發音不清被誤聽成「找姑姑」。

警方今天表示，黎明派出所2日獲報，男童在公益路二段店家門口還緊抓路人衣角不放，嘴裡不停喊著「我要找姑姑」，稚嫩哭喊聲讓路人看了不捨，擔心男童走失，主動帶往派出所求助。

廣告 廣告

警員陳致謙見男童哭到上氣不接下氣，貼心準備零食與玩具分散注意力，男童不斷重複想要找「姑姑」，完全不知住家地址，為了與家人團聚，員警拿著男童照片返回公益路走失地點，沿街詢問周邊店家，而就在距離現場約50公尺處，男童爸爸赫然發現照片竟是自己寶貝兒子，連忙表明身分並趕赴警所接回男童。

男童父親說，兒子常在工作地點附近遊玩，身旁總有名叫「咘咘」狗狗陪伴，當天因「咘咘」未出現，男童心情低落，越等越委屈，才會一路哭喊「我要找咘咘」，卻因童音稚嫩、發音不清被誤聽成「找姑姑」，所幸經警察溫暖守護下才能平安返家。

第四警分局呼籲，家長應避免讓年幼孩童獨自在外活動，並可事先教導記住父母姓名、聯絡方式，以利緊急時求助，另提醒民眾若發現疑似走失兒童，可撥打110報案。

【看原文連結】

更多自由時報報導

遭5萬隻鳥擊！濟州航空179死空難 機長生前75秒絕望對話首曝光

猛男舞者金山持雙刀攔車攻擊 出動6警才壓制逮人

超速照片有多輛車就免罰？ 判決揭密：雷射測速「點對點」鎖定無所遁形

入境卡標中國台灣 半導體主管不爽去 韓國客戶致歉曝「實情」

