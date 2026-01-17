4歲男童捷運迷路！獨自搭車險走失幸遇民眾救援 警播汪汪隊安撫

4歲童獨闖捷運月台搭車，女警播汪汪隊暖心助祖孫團圓。（圖 ／翻攝畫面）

台北市1名4歲男童日前隨外公前往捷運圓山站搭車，期間外公短暫前往廁所，沒想到男童因好奇心旺盛，自行前往月台，搭上往象山方向的捷運列車，幸好途中有熱心民眾發現男童獨自1人，立即在列車行經民權西路站時將他帶到詢問處並通報站務人員協助。捷運警察獲報後迅速到場處理，透過播放男童喜愛的卡通《汪汪隊立大功》，耐心安撫其情緒，最終順利協助男童與外公團聚。

事發時間為上月27日中午12時44分，當時捷運警察隊第一分隊員警葉玲君正在民權西路站執行守望勤務，接獲男童走失通報後立即趕往現場。經了解，男童對搭乘捷運充滿興趣，外公特地帶他出門體驗。然而外公上廁所時，叮囑男童在站內等待，卻不料男童自行前往月台搭車，造成短暫走失。

廣告 廣告

熱心民眾見狀後，立即將男童帶到民權西路站詢問處求助。員警到場後，發現男童情緒緊張，先透過與其討論喜愛的卡通節目安撫情緒，再確認其身分，並請站務人員廣播協助聯繫家屬。很快便確認男童的外公仍在圓山站焦急尋人，員警立即陪同男童搭乘捷運返回圓山站，讓祖孫順利團聚。

捷運警察隊呼籲，民眾帶孩童搭乘捷運時務必保持注意，避免走失或發生危險。建議家長可在孩子隨身物品或身上配戴聯絡資訊，若不慎走失，可立即向捷運站務人員求助，或撥打110報案，警方將迅速處理，保障旅客安全。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

肯德基蛋撻停售「挨轟行銷騙局」！專家嘆：信任成本被放到火上烤

不滿生日當天Switch被收走！ 11歲男童開槍射殺養父

替妹妹出錢十年換來一聲「我買房了」 姊姊沉默了